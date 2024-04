Sol, céu limpo e tempo quente. Termómetros podem chegar aos 30 graus

Esta é uma semana que começa fria e com alguma chuva. No entanto, a partir desta terça-feira, os termómetros começam a subir e esperam-se dias de uma Primavera que já cheira a Verão.

As chuvas de Abril vão dar folga durante esta semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um regresso do sol, do céu limpo e de temperaturas mais quentes durante o decorrer da semana, com início já na terça-feira, 9 de Abril. Apesar de esta segunda-feira contar com alguns aguaceiros e um tempo mais frio, prevê-se que nos dias que se seguem os termómetros atinjam valores perto dos 30 graus em algumas regiões do país.

Ângela Lourenço, meteorologista de serviço do IPMA, descreve que durante esta segunda-feira, 8, ainda podem ocorrer aguaceiros que “poderão ser em forma de neve, principalmente na região da Serra da Estrela e nas serras do extremo norte”. O estado do tempo torna-se mais regular e as temperaturas máximas sobem já na terça-feira; no entanto, a temperatura mínima desce. “Esta próxima noite vai ser uma noite fria, com condições até para a formação de geada nas regiões do interior norte e centro. Mas isto só na terça-feira. Depois, prevê-se uma subida entre os dois e os quatro graus. A partir de dia 10, há uma subida generalizada tanto da temperatura máxima como da mínima.”

Serão dias quentes e convidativos. “Na sexta-feira, dia 12, esperam-se valores perto dos 30 graus em alguns locais do país. A temperatura máxima para Santarém e Évora andará à volta dos 29 graus, e em outros locais, principalmente do Ribatejo e do Alentejo interior [também].” Para o fim-de-semana, a situação continuará estável e não “há variações significativas de temperatura”. A meteorologista assegura que são temperaturas típicas do início de Verão, com ausência de chuva. “Tempo seco, portanto”, remata.

E o que explica este episódio? “A subida de temperaturas deve-se, essencialmente, à posição de um anticiclone nos Açores”, explica Ângela Lourenço. Segundo o IPMA, o anticiclone está, de momento, a oeste do arquipélago da Madeira e deslocar-se-á para nordeste nos próximos dias. Isso significa que Portugal Continental e a Península Ibérica sentirão uma “massa de ar mais quente, com céu pouco nublado ou limpo”. Além disso, a subida da temperatura é explicada pelo maior número de horas de radiação solar, com a chegada do horário de Verão.

De momento, ainda não existe previsão para a passagem das habituais nuvens de poeiras. “Não está prevista que a circulação seja favorável para o transporte de poeiras nos próximos quatro, cinco dias. No entanto, pode haver transporte de poeiras para o arquipélago da Madeira. Vamos ver se se mantém ou não”, descreve a meteorologista.

Ainda é muito cedo para se dizer se o calor persistirá. “A Primavera é uma estação de transição, tal como o Outono, e o habitual é termos alguns dias de Verão e outros em que parece Inverno”, declara Ângela Lourenço. Caso o anticiclone se mova ou enfraqueça, pode dar-se a passagem de um novo sistema frontal, com a ocorrência de precipitação, algo normal para esta estação do ano. Certo é que os próximos dias já convidam a utilizar roupa mais fresca e a aproveitar um sol que já lembra dias de Verão.

Texto editado por Ana Maria Henriques