Imagem de satélite mostra nuvem de poeiras do Sara em Portugal

Em várias zonas de Portugal, o céu esteve turvo e alaranjado nos últimos dias por causa destas poeiras vindas do norte de África. A chegada da chuva fez com que desaparecessem.

O primeiro fim-de-semana de Primavera foi de altas temperaturas, mas também poluído pelas poeiras vindas de África. E é isso mesmo que mostra uma imagem tirada pelos satélites do Copérnico, o programa de observação da Terra da União Europeia: uma nuvem gigante de poeiras em suspensão que se formou no deserto do Sara e foi transportada para a Europa na semana passada. Na imagem, vê-se a poeira por cima do oceano e perto de Aveiro.

Em várias regiões do país, o céu esteve turvo e alaranjado pelas “poeiras em suspensão”: uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transportava poeiras em suspensão, fez com que aumentassem as concentrações destas partículas inaláveis nos últimos dias.

Segundo o programa Copérnico, a poeira chegou às ilhas Canárias e à Península Ibérica. “Em algumas das áreas afectadas, a chuva associada a estas poeiras pode causar uma ‘chuva de lama’ alaranjada”, refere a descrição do Copérnico que acompanha a imagem, tirada por um dos satélites Sentinela-2.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) alertava que tal iria contribuir para uma situação de fraca qualidade do ar, já que estas partículas têm um impacto na saúde humana, "principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações".

Esta situação foi registada na sexta-feira, dia 22 (o mesmo dia em que a imagem do Copérnico foi captada), e também no fim-de-semana. A chegada da chuva nesta segunda-feira (acompanhada de uma descida de temperatura de 10 graus) fez com que as poeiras desaparecessem em Portugal. Agora, até à próxima sexta-feira, o tempo será de chuva, vento e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).