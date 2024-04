As poeiras estão de volta, mas menos intensas. Temperatura sobe até sexta-feira

Segundo o IPMA, o fenónemeno pode passar despercebido para a maior parte das pessoas. As poeiras serão depositadas no sábado, devido à chuva.

É verdade: as poeiras vão mesmo voltar. Mas não se preocupe, não tem de passar o fim-de-semana em casa. “Penso que não será um episódio muito notado pelas pessoas”, afirma a meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Paula Leitão. As temperaturas vão subir até ao final da semana. No sábado, com a chuva, as poeiras devem ser depositadas.

A justificação é a de sempre: um vento muito forte que se faz sentir no deserto do Sara arrasta estas poeiras para Portugal. Ao entrar na circulação da atmosfera, vão para níveis mais altos e são transportadas pelo vento, quando ele sopra do quadrante sul ou sueste. As concentrações mais elevadas estão previstas para a noite, mas nesta sexta-feira, 5 de Abril, ao final da tarde e sábado de manhã pode notar um nevoeiro mais intenso do que o normal, principalmente na região sul: serão as poeiras em suspensão, misturadas com as nuvens.

“A temperatura tem tendência para subir um pouco hoje [quinta-feira] e amanhã. No sábado, com a passagem de uma superfície frontal e chuva, a temperatura vai descer. No domingo e segunda-feira tem tendência para descer e a meio da próxima semana deve voltar a subir”, afirma a meteorologista.

Ainda esta quinta-feira pode haver alguma chuva no litoral Norte e Centro, ao final da tarde. No sábado volta a precipitação nas mesmas regiões. O interior e o sul também serão afectados no mesmo, mas só durante a tarde e de forma residual.