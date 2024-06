Caminhar para o deserto

“Unidos pela terra, o nosso legado, o nosso futuro” é o tema deste Dia Mundial da Desertificação e Seca. Sensibilizar a sociedade a olhar o solo, como legado para o futuro das gerações, não podia ser mais sugestivo. A chamada “pele” da Terra, ou solo, mais conhecido por terra (terra arável para os agricultores), é o habitat terrestre com maior biodiversidade e o sustentáculo da biosfera. É o solo que nos providencia o alimento, as fibras, as matérias-primas, a biodiversidade de paisagens, para além de servir de plataforma às actividades humanas. A sociedade humana depende dos serviços do ecossistema que este grande reservatório, de carbono, nutrientes e água, nos assegura.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt