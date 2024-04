Menos calor, chuva e talvez alguma trovoada. IPMA prevê mudanças no tempo este fim-de-semana

IPMA prevê chuva e trovoada no fim-de-semana, com uma ligeira descida das temperaturas. Verão a meio da Primavera pode regressar no início da próxima semana. Tudo depende de uma depressão em Espanha.

Não adie para o fim-de-semana os planos ao Sol: o tempo vai mudar a partir desta sexta-feira, 19 de Abril, e, uma semana depois das temperaturas estivais que encheram as praias, a chuva está de regresso e pode vir acompanhada de trovoada. Será assim pelo menos até terça-feira e os primeiros sinais das mudanças na meteorologia começarão a surgir já esta tarde.

É assim mesmo na Primavera, explicou ao PÚBLICO a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): por ser uma "estação de transição", como o Outono, é natural que uma manhã de Verão se transforme numa tarde de Inverno. Será esse o cenário nos próximos dias.

Se já trocou os sobretudos e cachecóis por t-shirts e casacos leves, não se preocupe com a ginástica de os ir resgatar aos armários: a tendência é, de facto, para uma descida das temperaturas mínimas e máximas — mas ligeira e pouco significativa. "Em algumas zonas ainda vai haver temperaturas de Verão, mas a tendência é haver algumas descidas localizadas", indicou a especialista.

À boleia de um pouco de frio virá também a chuva, mas principalmente à tarde e nas regiões Centro e Sul. A precipitação ainda dará tréguas ao longo desta quinta-feira, mas a formação de nuvens pode começar já esta tarde mais a Sul. Só amanhã, sexta-feira, e no sábado é que a chuva deve começar a surgir, mas ligeira, no interior Centro e Sul, acompanhada de condições de instabilidade que podem provocar trovoada.

É um panorama que deve continuar no domingo, mas já numa área muito reduzida — apenas no interior Sul e sem intensidade significativa. Tudo isto por causa de uma área de baixa pressão atmosférica (depressão) que está a afectar Espanha e cujos efeitos devem espalhar-se para Portugal Continental. A Madeira também espera céu muito nublado e alguma precipitação até domingo, enquanto os Açores não registam probabilidade de chuva nos próximos dias.

Quanto ao cenário meteorológico a partir do início da próxima semana, tudo dependerá dessa região depressionária em Espanha: se se aproximar de Portugal, o tempo pode continuar a ser de chuva com temperaturas menos elevadas do que nos últimos dias; mas se se mover na direcção do Mediterrâneo, então a chuva será de pouca dura.

Por enquanto, tudo o que os meteorologistas sabem é que, entre segunda e terça-feira, "pode haver a probabilidade de ocorrerem aguaceiros no interior, mas é uma probabilidade baixa", contou Ângela Lourenço: "Isto pode acontecer ao longo de todo o ano, mas na Primavera e no Outono até os movimentos mais ligeiros dos centros de acção, como esta região depressionária, podem fazer a diferença entre um dia de chuva e um dia de sol."