Abril com tempo incerto. Final da semana será mais quente mas a chuva regressa

Tudo indica que quinta e sexta-feira serão dias de maior calor, a partir dos 25 graus. No entanto, o tempo arrefece no fim-de-semana e a chuva continua a não arredar pé.

É melhor ter o guarda-chuva e o casaco à mão na primeira semana de Abril. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que o tempo continuará chuvoso nesta terça-feira e na quarta-feira. As temperaturas sobem no final da semana, principalmente na sexta-feira, mas espera-se uma nova descida das temperaturas para o fim-de-semana, com ocorrência de precipitação em todo o território.

“No dia de hoje [terça-feira], prevê-se a ocorrência de precipitação a partir da tarde, em especial nas regiões do Norte e Centro e com mais intensidade no Minho. O vento poderá ser forte e com rajadas, até 75 quilómetros por hora (km/h) no litoral norte e centro e a 95 km/h nas terras altas”, explica Madalena Rodrigues, meteorologista de serviço do IPMA. Esta terça-feira conta com avisos amarelos de precipitação e de rajadas de vento, das 12h às 18h, “para o Douro Litoral e especialmente no Minho”.

Os dias que se seguem registam uma “subida gradual da temperatura até sexta-feira”, com diminuição da intensidade do vento e da precipitação. Entre a tarde de quarta-feira e sexta-feira, não está prevista a ocorrência de precipitação. “Sexta-feira será o dia com temperaturas mais elevadas. Estamos a falar de temperaturas entre os 25 e os 26 graus, na região sul e praticamente em todo o país. A única excepção é o interior, que deve estar entre os 18 e os 22 graus”, descreve a meteorologista. Tudo indica que teremos novamente a passagem de uma nuvem de poeiras, no entanto, “não é nada de especial e continuará em actualização”.

No entanto, o estado do tempo voltará a mudar no final de sexta-feira. A aproximação de um novo sistema frontal conduz a uma “descida significativa das temperaturas” e à ocorrência de precipitação, principalmente no sábado. “No dia 6 e 7 de Abril teremos uma descida entre os 4 e 6 graus. No sábado, espera-se precipitação mais intensa e no domingo a intensidade diminui. A partir de dia 8, já se prevê uma pequena subida dos valores da temperatura mas ainda é cedo”, acrescenta Madalena Rodrigues.

A situação é “normal para o início de Abril”. Durante a semana, espera-se a passagem de “várias ondulações frontais”, que implicam que o tempo seja mais instável, com “registo de precipitação, mais nebulosidade e também com abertas, com sol”. Embora o tempo seja mais quente e convidativo no final da semana, o melhor é mesmo precaver e ainda não arrumar as roupas de Inverno.

