Mau tempo: Viana do Castelo, Vila Real e Braga em aviso laranja devido à neve

IPMA alerta para queda de neve acima dos 800 metros, com acumulação acima de 1000 metros, que poderá chegar a 15 centímetros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou neste sábado em aviso laranja, segundo mais grave de uma escala de quatro, os distritos de Viana do Castelo, Vila Real e Braga por causa da neve.

Na última actualização, o IPMA indica que o aviso laranja para aqueles três distritos vai estar em vigor entre as 21h deste sábado e as 9h de segunda-feira, dando conta que está previsto, para aquele período, queda de neve acima dos 800 metros, com acumulação acima de 1000 metros, que poderá chegar a 15 centímetros.

O IPMA alerta para uma "perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo", nomeadamente vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados.

Os distritos da Guarda, Bragança, Castelo Branco e Porto vão manter-se com aviso amarelo (o segundo menos grave de uma escala de quatro) por causa da neve até às 15h de segunda-feira,

Nestes distritos a queda de neve será acima de 1000 a 1200 metros, com acumulação que poderá ser até 25 centímetros acima de 1600 metros.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Vila Real estão também sob aviso amarelo do IPMA devido à precipitação, enquanto Beja, Setúbal e Faro estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima.