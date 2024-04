Fim-de-semana com tempo de Verão. Temperaturas descem no início da próxima semana

Com temperaturas a rondar os 30 graus, o fim-de-semana será agradável para quem quiser fazer praia. No entanto, o tempo volta a arrefecer na próxima semana, com uma descida entre 7 a 10 graus.

Protector solar, óculos de sol e chapéus é o material necessário para quem quiser aproveitar este fim-de-semana de verão. As temperaturas desta sexta-feira, 12 de Abril, vão se manter durante sábado e domingo, com valores entre os 27 e os 30 graus. Todavia, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma mudança do estado do tempo já para o início da próxima semana.

“Durante o fim-de-semana, vamos continuar com temperaturas, na generalidade do território, acima da média para a época do ano e a contribuir para a onda de calor”, sublinha Maria João Fraga, meteorologista de serviço do IPMA. Nesta sexta-feira, registam-se temperaturas entre os 27 e os 30 graus, com excepção de alguns locais da faixa costeira, “nomeadamente a faixa costeira a sul do cabo Carvoeiro e na costa sul do Algarve”, que variam entre os 22 e os 25 graus. No Algarve, o vento pode ser “um pouco mais intenso e constante” e mantém-se durante o fim-de-semana.

“Serão bons dias para fazer praia, com alguma brisa durante a tarde”, confirma a meteorologista. No sábado e no domingo, a situação continuará igual, “sem alterações significativas nos valores da temperatura”. Prevê-se apenas uma “pequena subida na costa sul do Algarve”, caso o vento de leste ou de sueste não sopre de forma tão constante. O IPMA afirma que não existe qualquer aviso para território nacional: “Apesar de as temperaturas máximas estarem a contribuir para esta onda de calor, ainda não são suficientemente elevadas para darem origem a aviso de tempo quente no território continental”.

No entanto, a próxima semana será mais fresca. “No início da semana, haverá uma mudança nas temperaturas, especialmente nas máximas e nas regiões do Norte e Centro. Haverá uma descida, que será bastante significativa, na ordem dos 7 aos 10 graus”, declara Maria João Fraga. A descida das temperaturas deve-se à passagem de ventos mais fortes e que trazem consigo uma massa de ar substancialmente mais fria. “Também a partir do dia 17, temos um anticiclone que vem do Atlântico Norte e que se desloca gradualmente para leste, em direcção às ilhas britânicas. É uma massa de ar marítima, descendo assim as temperaturas”, explica.

O tempo continuará seco, pelo menos até dia 20. “Ainda falta algum tempo mas pode ocorrer precipitação a partir do dia 20 de Abril, é um cenário bastante provável”, diz a meteorologista de serviço. "Certo é que as temperaturas descem já na segunda-feira. O resto continua em actualização", sublinha.

Texto editado por Pedro Sales Dias