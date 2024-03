Portugueses vão a votos em fim-de-semana de avisos laranja de chuva, neve e vento

Haverá uma caneta à sua espera nas cabines de voto, o boletim está à distância do seu cartão de cidadão e, depois de o colocar na urna, é uma questão de horas até saber os resultados das eleições legislativas antecipadas. Votar no próximo domingo, 10 de Março, é fácil. Difícil mesmo vai ser escapar ao mau tempo, num fim-de-semana com tanta chuva, neve, vento e agitação marítima que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decidiu lançar avisos meteorológicos de níveis amarelo e laranja em quase todo o país nos próximos dias.

Um comunicado da agência meteorológica confirmava esta quinta-feira que o panorama registado desde a madrugada em grande parte do país vai manter-se: até domingo, "estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que irão variar em frequência e intensidade ao longo deste período, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada". Pode consultar que avisos estão em vigor em cada um dos distritos, e em que intervalos de tempo, no site do IPMA.

O mau tempo já levou a Aliança Democrática a cancelar a sua habitual arruada no Chiado, em Lisboa, prevista para esta sexta-feira, último dia de campo. O evento foi substituído por um comício de encerramento da campanha às 18h no Campo Pequeno.

Entre os dias 8 e 9 de Março — o Dia da Mulher e, depois, o dia de reflexão pré-eleitoral — serão aqueles em que a chuva deverá ser mais forte, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país. Haverá queda de neve em altitudes a partir dos 800 a 1000 metros já a partir desta quinta-feira — e essa cota só deverá aumentar na manhã de domingo, para 1400 a 1600 metros. E será tanta que pode superar os 20 centímetros de espessura em altitudes superiores a 1000 metros e pode até chegar a um metro de espessura nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Além disso, o vento também pode ser especialmente forte nesses dias, com rajadas de 80 quilómetros por hora no litoral e de 95 quilómetros por hora nas terras altas.

No domingo de eleições, 10 de Março, o estado do tempo melhorará ligeiramente: os aguaceiros vão diminuir gradualmente, em intensidade e frequência, a partir da tarde, e o vento também vai acalmar, não se esperando durante a tarde a ocorrência de rajadas. Mas a previsão "pode sofrer algum ajuste": qualquer movimento da depressão que está a condicionar o estado do tempo em Portugal, centrada a noroeste da Península Ibérica, pode traduzir-se numa nova situação meteorológica.

A agitação marítima, no entanto, vai manter-se forte ao longo do fim-de-semana, em especial na costa ocidental, com ondas entre os cinco e os seis metros de altura. No sábado, dia 9, a situação meteorológica pode ser especialmente perigosa, com as ondas a superarem os sete metros a norte do Cabo Raso. Pelo menos até sábado, toda a costa de Portugal Continental estará sob aviso laranja de agitação marítima.

Neste momento, todos os distritos do litoral de Portugal Continental estão sob aviso laranja de agitação marítima, que se manterá até as 9h de domingo no Porto, Braga e Aveiro; e até às 12h desse mesmo dia em toda a Costa de Coimbra a Faro. No Porto Santo e Costa Norte da Madeira, o aviso laranja baixa para amarelo a partir da meia-noite, mas mantém-se assim pelo menos até à meia-noite de domingo.

Em Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança, há um aviso amarelo de neve pelo menos até à meia-noite de sexta-feira — aviso esse que se prolonga até às 3h na Guarda e Castelo Branco; e até às 12h no Porto, Viseu e Coimbra. Só os distritos interiores de Santarém, Portalegre e Évora, assim como todo o arquipélago dos Açores e os territórios madeirenses da Costa Sul e Regiões Montanhosas escaparam aos avisos meteorológicos do IPMA esta quinta-feira.