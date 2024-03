Mau tempo encerra dez barras marítimas este sábado

Uma dezena de barras marítimas do continente estão este sábado fechadas devido à agitação marítima forte, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido aviso laranja para sete distritos, em alerta para ondas que podem atingir os dez metros de altura.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Portinho da Ericeira estão fechadas à navegação. Está ainda condicionada a barra de Viana do Castelo (encerrada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros).

O IPMA colocou sob aviso laranja devido à agitação marítima os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo, até às 3h deste domingo, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir dez metros de altura. O aviso passa depois a amarelo até às 12h de domingo. Beja, Faro e Setúbal estão sob aviso amarelo até à mesma hora.

Também sob aviso laranja, mas devido à queda de neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até às 21h deste sábado, enquanto Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu ficam sob aviso amarelo até às 9h de domingo.

Há ainda previsão de vento forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora, que mantém esta tarde sob aviso amarelo as regiões de Castelo Branco, Guarda, Leiria e Lisboa.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.