Neve a Norte, vento e mar bravo em todo o país até domingo

Quem habita em terras altas a norte do Mondego ou em Castelo Branco deve preparar-se para um sábado branco: tal como tem acontecido desde meio da semana em Trás-os-Montes e na serra da Estrela, prevê-se queda e acumulação de neve em dez distritos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou esta sexta-feira de manhã as suas previsões do estado do tempo e agravou os avisos que já tinha emitido. Em Braga, Viana do Castelo e Vila Real há um aviso laranja a partir das 22h desta sexta, mas entre a meia-noite e as 9h de sábado ele passa a vermelho. Isto significa que pode nevar em locais com 600 metros de altitude e que, a partir dos 800 metros, pode formar-se uma camada com 20 centímetros de neve.

Estas condições podem fazer com que as estradas fiquem mais escorregadias ou até que fiquem intransitáveis, lembra a Protecção Civil, aconselhando os automobilistas a praticarem uma condução defensiva, a não esquecerem as correntes nos pneus, a atestarem o depósito e, pelo sim, pelo não, a terem alimentos e medicamentos no porta-luvas. Porém, o melhor mesmo, diz a autoridade, é evitar andar por estradas com neve.

Nos distritos de Castelo Branco e da Guarda está já em vigor um aviso amarelo do IPMA relativamente à neve, significando que esta pode cair acima dos 800 ou 1000 metros de altitude e que pode chegar aos 50 centímetros de acumulação a partir dos 1600 metros. O mesmo aviso vai aplicar-se a Bragança e a Viseu a partir desta sexta-feira à noite e só será levantado às 9h de domingo, dia de eleições. Para os distritos do Porto, de Aveiro e de Coimbra o aviso é amarelo, prevendo-se, portanto, que a neve caia acima dos 800 metros, mas que a acumulação ronde os 10 centímetros acima dos 1000 metros.

Os habitantes de algumas destas zonas também vão ter de se acautelar contra o vento, que pode ser particularmente intenso entre o meio-dia e as 18h de sábado no litoral e terras altas.

Se a neve afecta o Norte e o Centro, a agitação marítima apanha todo o território costeiro por igual. Em Aveiro, Beja, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal já esta sexta-feira é recomendável manter uma certa distância do mar, mas a situação agrava-se (com aviso vermelho) a partir das 18h de sábado e só acalma pelas 6h de domingo. Prevêem-se, neste período, ondas de sete a oito metros, mas que podem chegar aos 14 metros. Depois disso manter-se-á um aviso laranja até quase ao fim do dia – e a situação só deve estabilizar na manhã de segunda-feira.

Em Viana do Castelo, Porto e Braga está em vigor um aviso laranja por agitação marítima até ao fim da tarde de domingo, com ondas a oscilar entre os 5 e os 11 metros. E o mesmo acontecerá na costa Norte da Madeira e em Porto Santo a partir de meio da tarde de sábado até à manhã de domingo.

No alerta que lançou esta sexta-feira à tarde, a Protecção Civil pede à população que tenha “especial cuidado” quando passar junto a árvores, porque podem cair ramos, e que evite “zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros”. Passeios à beira-mar e desportos náuticos também estão desaconselhados, assim como estacionar o carro junto a praias ou à costa.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.