Centro do Clima nasce para alavancar a “transição” e restabelecer a esperança

Água e terra, fogo e ar. O reequilíbrio da nossa relação com estes quatro elementos – representando os dois últimos a energia e o clima – sintetiza, numa linha, o programa do Centro do Clima (CC), um novo organismo que terá como missão impulsionar a transição do concelho da Póvoa de Varzim para uma economia pós-carbónica. Fruto de uma parceria entre o município, a associação Biopolis e a Junta de Freguesia de São Pedro de Rates, o CC nasce esta segunda-feira, apadrinhado pela Casa Comum da Humanidade e pela rede portuguesa de organizações para a Transição, movimento que ganha um parceiro de peso no nosso país.

Desde 2010 que existem, de norte a sul, em Portugal, iniciativas de base local e comunitária, associadas à rede internacional Transition Network. Mas, entre nós, o movimento fundado em 2006 na pequena cidade inglesa de Totnes, e que procura “reimaginar” a forma como vivemos e fazer, localmente, a transição para uma economia e uma sociedade de baixo carbono, mais resiliente e mais justa, tem estado quase sempre dependente da disponibilidade de pequenos grupos de cidadãos.

Contrariando um certo desinteresse dos poderes locais pela filosofia subjacente a estas iniciativas, a criação do Centro do Clima coincide com o lançamento, por parte do próprio município da Póvoa de Varzim, do movimento Póvoa em Transição, que terá o CC como dinamizador junto da comunidade. Na terça-feira, estreia-se nesta cidade o documentário Alternativas, que mostra a dinâmica da Transição em Espanha.

“Temos de discutir mais cada projecto. Muitas destas intervenções no território têm um efeito ao longo de décadas, e não podemos correr o risco de repetir erros passados. Temos de utilizar mais a natureza a nosso favor e agir menos contra ela” Aires Pereira, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim

O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim garante que o movimento não será apenas um slogan e promete dar todas as condições possíveis para que o Centro do Clima ajude o concelho a fazer uma mudança para uma economia menos energívora e mais respeitadora da natureza, e para que se possa tornar, ainda, fonte de inspiração para outros municípios.

Aires Pereira explicou ao PÚBLICO que o CC vai ficar instalado em São Pedro de Rates, uma histórica vila rural no interior do concelho, passando a gerir, no futuro, o parque verde local, de 12 hectares, no qual terá instalações. Para além de uma base numa localidade que concentra alguns dos desafios a que terá de responder, o centro terá, neste primeiro ano, cem mil euros para apoiar o funcionamento, a contratação de colaboradores e a preparação dos primeiros projectos.

O gestor do centro será Pedro Macedo, que, para além de uma larga experiência no movimento ambientalista português, fez doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, precisamente com uma tese sobre os municípios em transição, outro movimento da Transition Network mais dedicado a fomentar a colaboração entre autarquias e a sociedade civil. Macedo trabalhou como investigador na rede Municipalities in Transition e é um profundo conhecedor das experiências que estão a ser levadas a cabo, em vários países, para incorporar, no domínio das organizações públicas, os princípios da transição.

Foto O gestor do projecto será Pedro Macedo Paulo Pimenta

Nesta lógica de relação com o poder local, Aires Pereira espera que o centro ajude a mudar o quadro mental das equipas técnicas da edilidade e que participe na avaliação dos projectos municipais, à luz dos objectivos do Plano de Acção para a Sustentabilidade Energética e Climática do município.

“Temos de discutir mais cada projecto. Muitas destas intervenções no território têm um efeito ao longo de décadas, e não podemos correr o risco de repetir erros passados. Temos de utilizar mais a natureza a nosso favor e agir menos contra ela”, argumenta o autarca do PSD, que vai no seu último mandato.

Além deste papel consultivo, o CC procurará desenvolver projectos, com múltiplos parceiros, tendo como pilares os quatro elementos já referidos: ar, terra, água e fogo. Termos que, mais do que palavras-chave, significam, no caso da Transição, um certo reencontro com a base da nossa existência neste planeta, a natureza.

No ar e na terra, na água e no fogo

No ar estão incluídas acções associadas ao clima, à adaptação e mitigação das consequências das alterações climáticas no território concelhio, e a temas como o mercado de carbono ou a contabilização de emissões. Já a terra abrange, por exemplo, um tema fulcral na Póvoa de Varzim, concelho com uma agricultura (hortícolas e milho) e pecuária (vacarias) tão pujantes como intensivas que, como noutros pontos do país, precisam de fazer uma transição para uma agro-pecuária regenerativa, capaz de cuidar do solo de que, em última análise, dependem.

Parque na freguesuia de São Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim Paulo Pimenta PP - 16 JULHO 2024 - POVOA DE VARZIM parque verde de sao pedro de rates PUBLICO Paulo Pimenta PP - 16 JULHO 2024 - POVOA DE VARZIM parque verde de sao pedro de rates CENTRO DA VILA Paulo Pimenta PP - 16 JULHO 2024 - POVOA DE VARZIM parque verde de sao pedro de rates CENTRO DA VILA CAMPOS DE MILHO Paulo Pimenta Fotogaleria Parque na freguesuia de São Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim Paulo Pimenta

Aires Pereira considera que os próprios agricultores já perceberam que o actual modelo é insustentável e estão interessados em mudar as suas práticas agrícolas. A agro-pecuária, como outras actividades humanas geradoras de resíduos e efluentes, afecta também a qualidade das ribeiras e dos aquíferos do concelho, que serão alvo de atenção do CC na área da água.

O rio Alto, que atravessa uma parte do território poveiro, será um alvo prioritário, numa estratégia que visa recuperar a biodiversidade, mas também recompor as margens, criando, por exemplo, bacias de retenção para acomodar dias de pluviosidade intensa e minimizar o efeito das cheias.

Para o fogo ficam reservadas todas as acções ligadas à energia, seja do ponto de vista da reconversão das formas de produção, seja do ponto de vista do consumo. É neste pilar, por exemplo, que o centro tentará pôr em prática acções no domínio da mobilidade sustentável – apoiando a concretização do respectivo plano municipal, já aprovado – da alimentação, e das energias verdes.

A Póvoa de Varzim, explica o seu presidente da câmara, já está envolvida num projecto metropolitano, coordenado pela Agência de Energia do Porto, que criará uma grande comunidade de energia a partir de projectos de produção solar instalados em edifícios da administração local. Urge trabalhar em lógicas semelhantes com o sector privado e os cidadãos, de modo a que também estes se possam tornar produtores, com impacto positivo no ambiente e na economia familiar.

Restabelecer a esperança em tempos estranhos

Aires Pereira concede que a iniciativa surge em tempos estranhos, em que a inércia no campo internacional leva ao desespero dos jovens. “A juventude acredita pouco nas soluções, porque não vê as coisas a acontecerem com a urgência necessária. Com o centro, e com este movimento que vamos lançar, queremos evitar a ruptura e restabelecer a esperança”, adianta o social-democrata, autarca de um município onde vivem cerca de 64 mil pessoas, a maior parte delas concentrada no litoral, na cidade sede do concelho.

Foto Paulo Pimenta

No preâmbulo do protocolo que esta segunda-feira é assinado entre o município, a associação Biopolis (parceira do PÚBLICO no Azul) e a Junta de São Pedro de Rates, é explicado que, “a par da regeneração e valorização dos recursos endógenos, com vista a garantir a máxima autonomia energética e alimentar, pretende-se investir numa governança inclusiva, na formação integral e na economia da partilha”.

Numa perspectiva muito cara à forma de actuar do movimento para a Transição, o centro pretende apostar em processos “colaborativos e participativos”, procurando agregar os diferentes agentes que actuam no território e gerar, dessa forma, “uma mudança cultural e de mentalidades”.

Com compromissos de colaboração futura, o Centro do Clima contará, desde o primeiro dia, com o apoio (“endosso”) da Transition Network, que tem na portuguesa Filipa Pimentel a responsável pela coordenação dos vários “hubs” nacionais do movimento, e da Casa Comum da Humanidade.

Sediada no Porto, esta organização internacional, actualmente liderada pela investigadora e docente universitária Sara Moreno Pires, luta pelo reconhecimento do clima estável como um bem jurídico, comum a toda a humanidade, merecedor de um sistema de governança próprio, que vá para além da insuficiente boa vontade de alguns povos e ultrapasse a evidente falta de vontade de outros em trabalhar para cumprir os objectos inscritos nos tratados internacionais, como o Acordo de Paris.

O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim reconhece que preservar as condições de habitabilidade nesta casa comum, o planeta, é uma tarefa que transcende um município, um país, ou até um bloco regional como a UE.

E, sem desvalorizar o que venha a acontecer no seu território, considera que o sucesso do Centro do Clima dependerá, também, da sua capacidade de inspirar outros concelhos da região e do país a criarem organismos com propósitos semelhantes, para dar escala a alguns dos projectos. Essa, admite, seria uma forma de chegar a fontes de financiamento mais robustas, essenciais para custear muitas das mudanças que será necessário pôr em marcha, e que contarão, pelo caminho, com muita resistência por parte de quem teme ter algo a perder com a transição. “Temos de conquistar as pessoas para conseguir resultados”, insiste Aires Pereira.