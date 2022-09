Varzim começou a limitar o espaço do automóvel na cidade. Agora quer dar o passo seguinte

À porta da Escola Básica do Desterro, não muito longe do centro da Póvoa de Varzim, uma minúscula bicicleta azul devidamente estacionada mostra um dos primeiros ganhos para a causa do “É bom pedalar aqui!”, o programa da autarquia local que arrancou em 2020 e pretende ensinar todas as crianças do terceiro e quarto ano a andar em duas rodas.