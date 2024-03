A Primavera está a chegar, vamos passear à procura de aves?

Em Portugal, basta uma viagem de duas horas para ser possível observar uma variedade imensa de aves, algumas das quais espécies ameaçadas ou endémicas da Península Ibérica. E nem é preciso ser um birdwatcher profissional para o conseguir fazer. Claro que a maioria de nós olha para cima e vê apenas pássaros, mas, com algum treino, é possível começarmos a distinguir algumas das aves que pintam os nossos céus – ou árvores, ou simplesmente o chão.

A Patrícia Carvalho é apaixonada por aves, sabe muito sobre elas e fotografa-as nas suas horas livres. Desta vez, foi para o terreno na companhia do José Fernandes com olhos de repórter. Primeiro em Castro Verde e Mértola, guiados por João Jara, fundador da empresa Birds & Nature Tours Portugal, que desde 2008 organiza programas dedicados ao birdwatching que têm trazido muitos estrangeiros ao território.

Foi neste Sul do país que avistaram bufos, milhafres-reais, trigueirões, cotovias-de-poupa, águias-imperiais-ibéricas, abetardas, "uma diversidade de seres alados" que parecia não ter fim. No Espaço de Visitação e Observação de Aves, na lezíria do Tejo, em Vila Franca de Xira, cruzaram-se com grandes grupos de maçaricos-de-bico-direito ou de íbis-preto, além de alguns abibes e garças-brancas-pequenas. E hoje, sorte a nossa, contam-nos tudo. Olha o passarinho!

