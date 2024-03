Depois da onda de calor, segunda-feira traz avisos de neve

O calor deste fim-de-semana vai dar lugar à neve e à chuva já a partir de segunda-feira. Depois de domingo as temperaturas vão cair cerca de 10 graus em grande parte do território, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu avisos de neve para vários distritos.

Este sábado havia já seis estações meteorológicas em onda de calor (seis dias consecutivos com temperaturas máximas pelo menos cinco graus acima do valor médio de referência): Bragança, Montalegre, Mirandela, Miranda do Douro, Guarda e Penhas Douradas, revela a meteorologista Patrícia Marques.

O Norte do país registou, na sexta-feira, máximas muito altas para a época do ano, com valores como 31,5ºC em Ponte de Lima ou 30,9ºC em Monção, segundo dados disponibilizados no site do IPMA. Braga e Vila Verde registaram 30,8ºC.

"As temperaturas estão, em muitos sítios, cinco ou seis graus acima da média, sobretudo as mínimas, que em muitos casos chegam a estar oito graus acima", explica a meteorologista.

Mas a situação muda radicalmente a partir de segunda-feira: "A situação de calor termina domingo, a passagem de uma superfície frontal fria vai trazer vento, agitação marítima e neve nas serras do Norte e Centro. As temperaturas chegam a cair 10 graus na maior parte do país", indica Patrícia Marques. A chuva vai ficar durante toda a semana.

Em Braga, por exemplo, a máxima prevista para este domingo é de 27ºC, enquanto para segunda-feira é apenas de 14ºC. Porto passa dos 25ºC para os 15ºC e Lisboa dos 26ºC para os 15ºC. No continente, só no Algarve a mudança é mais suave.

O IPMA emitiu aviso de neve para vários distritos do Norte e Centro do país já a partir da tarde de dia 25 e para dia 26: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu, Porto, Aveiro.

​A mudança vai fazer desaparecer também as poeiras que nos últimos dias têm afectado a qualidade do ar.