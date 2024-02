Tempestade Karlota traz um Carnaval de chuva, vento e agitação marítima

Todos os distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo esta quinta-feira, 8 de Fevereiro, devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nos próximos dias, para além da chuva, em Portugal Continental e na Madeira está também previsto vento forte e agitação marítima.

É um cenário que contrasta com o tempo estival, de temperaturas elevadas e céu limpo, que se registou nos últimos dias do mês passado e nos primeiros de Fevereiro. Recorde-se que o IPMA confirmou a existência de uma onda de calor em Portugal Continental, registada em 30% das estações meteorológicas do país.

Os meteorologistas consideraram que, pela extensão espacial e temporal que assumiu, esta onda de calor pode ser considerada a mais significativa no mês de Janeiro desde 1941. "A partir do dia 22 e até ao fim do mês" passado, num quadro que "se prolongou para o mês de Fevereiro", "foram registados valores de temperatura do ar muito superiores ao valor médio mensal", descreveu o IPMA.

Agora, o cenário muda de figura e o centro das preocupações passou a ser a chuva, o vento e a agitação marítima. O aviso amarelo de chuva para os 18 distritos vai estar em vigor entre as 15h e as 21h de quinta-feira. Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga voltam a estar sob aviso amarelo entre as 9h e as 15h de sexta-feira por causa da chuva.

O IPMA emitiu também um aviso laranja para Porto, Viana do Castelo e Braga entre as 12h e as 18h de quinta-feira por causa da agitação marítima, passando depois a amarelo, prolongando-se este último até às 6h de sábado. Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo devido ao estado do mar até às 6h de sábado.

O instituto emitiu ainda aviso amarelo para Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da previsão de vento sul/sudoeste com rajadas até 110 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas. O aviso amarelo de vento vai estar em vigor entre as 9h e as 18h de quinta-feira.

O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento sudoeste com rajadas até 80 km/h, sendo de 100 km/h nas terras altas, entre as 9h e as 18h de quinta-feira. A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira também vão estar na quinta-feira (entre as 9h e as 15h) sob aviso amarelo devido à chuva por vezes forte.

Ainda não há previsões meteorológicas concretas sobre o estado do tempo depois de sábado — os dados meteorológicos são tanto menos fiáveis quanto mais tempo falta para o dia em análise —, mas uma análise preliminar disponibilizada pelo IPMA indica que a chuva deve permanecer pelo menos até terça-feira, registando-se assim ao longo de todo o período de Carnaval.

As temperaturas devem baixar cerca de 4ºC no sábado e no domingo, precisamente no fim-de-semana em que a maioria dos amantes das festas carnavalescas sai à rua para celebrar, mas sobem ligeiramente no início da próxima semana, regressando aos valores registados esta semana na maioria do território continental.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica".

Na origem da mudança do estado do tempo em Portugal Continental e para o arquipélago da Madeira está a depressão Karlota. De acordo com um comunicado do IPMA, "esta depressão inclui-se num sistema depressionário complexo, com dois núcleos, que vai evoluindo para apenas um núcleo, que irá estar localizado a sudoeste da Irlanda".

A depressão tem uma superfície frontal fria associada e será essa frente que irá afectar Portugal continental a partir de quinta-feira. A mudança do estado do tempo começa a fazer-se sentir esta quarta-feira com chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, e com a intensificação do vento a partir do meio da tarde.