Rio atmosférico atinge a Califórnia, mas o pior ainda está para vir

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência em oito condados com uma população total de mais de 20 milhões de pessoas, e foram emitidos avisos de inundações.

Chuvas fortes e ventos com força de furacão atingiram grande parte da Califórnia no domingo, cortando a energia de 900.000 clientes e ameaçando provocar inundações graves. Os meteorologistas esperam que a tempestade se estenda sobre as principais cidades nos próximos dois dias.

A tempestade é o segundo sistema meteorológico Pineapple Express, ou rio atmosférico, a atingir o estado na última semana e chegou no momento em que Los Angeles recebia celebridades para os prémios Grammy da indústria musical, onde a passadeira vermelha foi montada em tendas, mas outros participantes foram obrigados a enfrentar a chuva intensa em trajes de cerimónia, alguns dos convidados com apenas uma bolsa de mão como guarda-chuva.

As condições severas levaram o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) da Bay Area a emitir um raro aviso de vento com força de furacão para Big Sur e áreas próximas.

A chuva cancelou ainda a ronda final do torneio de golfe profissional em Pebble Beach, no condado de Monterey, no Norte da Califórnia. Devido à previsão de chuva forte para esta segunda-feira, o PGA Tour encerrou o evento após apenas três dias, nomeando Wyndham Clark como vencedor.

Foto Um sistema meteorológico "Pineapple Express", ou rio atmosféric, avança em direção à costa oeste dos EUA numa imagem composta do satélite meteorológico GOES-West da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), 4 de Fevereiro de 2024 NOAA

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência em oito condados com uma população total de mais de 20 milhões de pessoas, e foram emitidos avisos de inundações rápidas para partes dos condados de Los Angeles, Santa Barbara e San Luis Obispo.

"Esta tempestade tem potencial para ser histórica, com ventos fortes, trovoadas e até tornados", disse a Presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, numa conferência de imprensa.

A área da Baía de São Francisco e o Condado de Los Angeles não só estavam a ficar alagados, como se previa que a tempestade invertesse o curso em algumas áreas até terça-feira, criando um grave risco de inundações e deslizamentos de terra.

"A deslocação pendular de segunda-feira à noite vai ser, no mínimo, um desastre total. De facto, vai ser suficientemente mau para que eu recomende a todos que fiquem em casa em Los Angeles, se possível", disse Daniel Swain, um cientista climático da Universidade da Califórnia em Los Angeles, numa transmissão em directo no domingo.

O National Weather Service (NWS)registou picos de rajadas de vento de 129 quilómetros por hora em diversos locais. Mais de 900.000 casas e empresas não tinham electricidade na tarde de domingo, segundo o site PowerOutage.us.

Perto de Los Angeles, a cidade portuária de Long Beach pode receber mais chuva esta semana do que em todo o ano, antecipou o prefeito Rex Richardson, que espera 13-18 centímetros de chuva entre domingo e terça-feira.

As costas sul e central da Califórnia estão a preparar-se para uma 2,5 centímetros de chuva por hora e totais de 7 a 15 cm, segundo o NWS. Espera-se um total de entre 7 a 15 cm no sopé das montanhas e nas zonas mais baixas.

As zonas de Los Angeles e Santa Bárbara correm um risco elevado de precipitação excessiva no domingo e na segunda-feira, com os meteorologistas a preverem "precipitação quase contínua" durante 48 horas.

Foram emitidas ordens de evacuação para algumas zonas desses condados, bem como para a região de San Jose, do condado de Ventura e de duas zonas do condado de Los Angeles que sofreram incêndios florestais, tornando o terreno mais vulnerável a deslizamentos de terras.