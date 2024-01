Tempestade Isha atinge Reino Unido: voos cancelados e cortes de luz

A rede ferroviária britânica foi interrompida, os voos foram cancelados e milhares de casas ficaram sem electricidade esta segunda-feira, depois de o país ter sido atingido pela tempestade Isha durante a noite. A Escócia foi a mais atingida, com rajadas de mais de 144 km/h, o que levou ao cancelamento de todos os serviços ferroviários. Dezenas de voos dos aeroportos de Edimburgo e Glasgow foram também cancelados.

Os comboios em algumas zonas do sul de Inglaterra foram afectados, incluindo os serviços entre Londres e o aeroporto de Gatwick. A UK Power Networks informou que tinha restabelecido a energia eléctrica na maioria das propriedades que tinham ficado sem electricidade no leste e sudeste de Inglaterra, mas cerca de 45.000 casas na Irlanda do Norte continuavam sem energia.

Do outro lado do Mar do Norte, o aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, cancelou no domingo dezenas de voos programados para segunda-feira como medida preventiva devido aos fortes ventos previstos para os Países Baixos.

Os serviços ferroviários da Escócia serão afectados até que a NetworkRail Scotland inspeccione os carris para verificar os danos causados pela tempestade, informou a ScotRail na rede social X.

Aviso vermelho em Dublin

Em Dublin, no domingo mais de 100 voos já tinham sido cancelados no aeroporto devido à tempestade, as companhias aéreas cancelaram 102 voos com partida e chegada ao aeroporto de Dublin.

A tempestade Isha também forçou 24 aterragens abortadas até às 17h, enquanto 27 voos optaram por se desviar para outros aeroportos, disse o Aeroporto de Dublin numa publicação na plataforma de media social X.

O serviço nacional de meteorologia da Irlanda, Met Eireann, emitiu um aviso meteorológico laranja na madrugada de domingo para a maior parte do país, incluindo Dublin, o que significa que os ventos podem afectar significativamente as pessoas, os bens e diversas actividades em várias regiões. Partes do oeste e do noroeste foram colocadas sob um aviso vermelho mais severo.