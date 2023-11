Sobem para dez as mortes provocadas pela tempestade Ciarán na Europa

Subiram para dez as mortes provocadas pela passagem da tempestade Ciarán pela Europa — mais três do que o balanço avançado pelas autoridades esta quinta-feira. Três idosos morreram durante a noite na região italiana da Toscana — duas em Prato, perto de Florença, e outra na sequência de uma inundação num lar em Rosignano. As escolas estão encerradas e a população está aconselhada a permanecer em casa.

Ainda na quinta-feira foi confirmada a morte de uma criança de cinco anos e de uma mulher de 64 anos em Gante, na Bélgica. Em Madrid, Espanha, uma mulher morreu na sequência da queda de uma árvore. Em França, registaram-se duas vítimas mortais: o condutor de um camião, que também foi atingido por uma árvore, e um homem que caiu de uma varanda durante a tempestade. Nos Países Baixos, uma pessoa morreu por causa da queda de árvores. Na Alemanha, também se registou outra vítima mortal.

Eugenio Giani, presidente da região da Toscana, anunciou o estado de emergência e descreveu a noite passada como “longa e complexa” para a Protecção Civil: “Toda a energia e todos os recursos estão a ser incansavelmente aplicados”. O autarca da cidade italiana de Prato, Marco Biffoni, disse que o cenário era “um choque”, um “murro no estômago” que “dá vontade de chorar”. “Depois de uma noite de devastação, vamos arregaçar as mangas para limpar e trazer a nossa cidade de volta à normalidade”, disse o autarca, confirmando que o hospital da cidade está inundado.

Depois da passagem da tempestade Ciarán, que também provocou queda de árvores em Portugal, sem causar vítimas, a agência meteorológica francesa alerto que há uma nova depressão a caminho do território europeu: a Domingos deve atingir França este sábado, de oeste para leste, provocando ventos que podem chegar aos 100 quilómetros por hora. As regiões mais afectadas serão Vendée, Loire-Atlantique e La Manche — mas espera-se que a Domingos seja menos intensa do que a tempestade Ciarán.

A superfície frontal fria trará chuva forte e persistente ao Norte e Centro de Portugal continental, em especial no litoral e regiões montanhosas, este sábado. O país não será directamente atingido pela tempestade, mas haverá “períodos de chuva forte e persistente na noite e manhã de dia 4 no Norte e Centro, em especial no litoral e nas regiões montanhosas, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde”, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.