Mau tempo causou mais de 200 ocorrências. Há sete distritos sob aviso vermelho

A Protecção Civil registou entre as 00h e as 7h desta quinta-feira 199 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões norte e centro, a maioria quedas de árvores, sem causar vítimas ou danos avultados.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), adiantou que a região norte, principalmente os distritos do Porto e Viseu, foi a mais afectada.

“Na região norte tivemos um total de 145 ocorrências, 116 das quais relacionadas com quedas de árvores, e 54 na região centro, 42 das quais também quedas de árvores relacionadas com o vento forte”, disse.

Desde o final da noite de ontem verificou-se um impacto na rede eléctrica “devido essencialmente à queda de árvores e à projecção de ramos e objectos sobre as linhas aéreas”, como adiantou à agência Lusa fonte da E-Redes - Distribuição de Electricidade. A empresa não adianta o número de avarias, mas indica que tem equipas operacionais no terreno desde o final da noite de quarta-feira para que o funcionamento da rede eléctrica volte ao normal, como revela a agência Lusa.

No Porto, uma árvore de grande porte caiu na Praça da República, causando danos em viaturas e numa paragem de autocarro e vias cortadas, informaram fontes da Protecção Civil.

De acordo com o comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto, a ocorrência foi registada às 8h50 sem haver feridos. A Protecção Civil não precisou quais as vias cortadas, nem quanto tempo demorarão os trabalhos de remoção e limpeza.

O trânsito chegou a estar cortado, mas reabriu pelas 12h30, quase quatro horas após o incidente. Só a partir das oito desta quinta-feira já ocorreram 40 situações ligadas ao mau tempo na cidade, disse fonte da autarquia à Lusa.

No Terminal Ferroviário de Leixões, em Matosinhos, um contentor de 12 metros caiu em cima de um carro, não causado feridos, segundo escreve o Jornal de Notícias.

Em Ponte de Lima, uma árvore de grande porte, localizada no jardim da escola secundária caiu por volta das 8h30 na estrada e apanhou um carro que ali circulava, mas os dois ocupantes não sofreram ferimentos.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários, Carlos Lima, explicou que a viatura, que ficou “bastante danificada”, circulava na Rua Cónego Manuel José Barbosa Correia, em frente à escola, quando a árvore caiu. Ficaram danificados, com menos gravidade, mais quatro carros. A Rua Cónego Manuel José Barbosa Correia está cortada ao trânsito para que os bombeiros procedam à remoção da árvore.

Também no concelho de Viana do Castelo, uma árvore de grande porte caiu na freguesia de Meadela e atingiu dois carros que estavam estacionados.

O vento forte também arrancou o telhado de um prédio em São João da Madeira, Aveiro. O evento decorreu pelas 09h46 e também não houve ferido.

Segundo o balanço da ANEPC foram também contabilizadas sete ocorrências na região de Lisboa Vale do Tejo, como quedas de árvores e de estruturas e pequenas inundações.

Aviso vermelho devido ao vento

Portugal continental estará esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte. Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 9h desta quinta-feira e as 15h de sexta-feira, devido à previsão de “ondas de noroeste com altura significativa de sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros”.

A velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Polícia Segurança Pública (PSP).

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15h desta quinta-feira e as 00h de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 9h desta quinta-feira.

Também está previsto “um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h”, podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da serra da Estrela.

Por isso, o IPMA emitiu aviso amarelo de vento forte para os distritos de Viseu, Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

Na região da Madeira, o efeito da depressão Ciarán irá fazer-se sentir através do aumento da agitação marítima, que será de noroeste, com quatro a cinco metros de altura significativa a partir desse período.