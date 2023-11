Mau tempo. Porto encerra parques urbanos e pede que se evitem zonas com árvores

Há registo de pelos menos 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto.

A Polícia Municipal e a Protecção Civil do Porto apelaram esta quinta-feira à população para que evite zonas com arvoredo na cidade e anunciou que a câmara mandou encerrar todos os parques urbanos.

“Quem não precise de utilizar a viatura pessoal que não faça durante o dia e evite as zonas com algum com arvoredo. Aliás, a Câmara Municipal do Porto acabou de encerrar todos os parques urbanos”, apelou o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, durante os trabalhos de remoção de uma árvore de cerca de 20 metros de altura que caiu na Praça da República, obrigando ao corte de via.

Em declarações aos jornalistas, António Leitão da Silva acrescentou que a zona da Areosa, na Avenida Fernão Magalhães, está também cortada devido ao mau tempo.

António Leitão da Silva pediu aos automobilistas para não estacionarem junto das zonas que tenham árvores na cidade do Porto.

Segundo o comandante da Protecção Civil do Porto, Carlos Marques, há registo de pelo menos 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto. A maior parte diz respeito a “quedas de árvores”, mas também quedas de estrutura, algumas infiltrações e inundações em virtude dos aguaceiros fortes que se fizeram sentir.