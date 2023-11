França. Um morto e milhares de habitações sem luz devido à tempestade Ciarán

Um motorista de um camião morreu, 1,2 milhões de residências estão sem electricidade e os transportes estão a sofrer perturbações na manhã desta quinta-feira, 2 de Novembro, devido à passagem da tempestade Ciarán pela costa atlântica francesa. O ministro dos Transportes francês, Clément Beaune, disse em declarações à rádio France Info que a morte deste motorista no departamento de Aisne foi causada pela queda de uma árvore sobre o camião.

O ministro apelou para que a população evite deslocações rodoviárias, adiantando que a Côtes d’Armor, na costa Bretanha e Mancha na Normandia, estão sob aviso vermelho devido ao vento forte. Outras 24 regiões, todos na costa atlântica, estão em aviso laranja devido à tempestade Ciarán.

Os camiões estão proibidos de circular em toda a região da Bretanha e cinco regiões do Noroeste de França suspenderam todos os seus comboios regionais durante o dia (Bretanha, Normandia, Hauts-de-France, Centro-Vale do Loire e Pays de la Loire).

Dez por cento dos comboios de alta velocidade (TGV) também foram suspensos em França, com o tráfego interrompido em rotas como Paris-Le Mans e Paris-Nantes. No serviço suburbano de Paris, boa parte da linha A (uma das linhas mais movimentadas) está parada.

Dois aeroportos na Bretanha, Brest e Quimper, estão fechados desde quarta-feira e noutros no Noroeste de França os aviões tiveram de ser desviados. Nos aeroportos de Paris registaram-se esta manhã alguns atrasos devido à tempestade, admitiu o ministro.

Segundo as autoridades, foram registados ventos perto dos 200km/h em Finistère, na Bretanha (oeste), provocando cortes de energia e queda de árvores, mas não houve danos maiores.

Na quarta-feira à noite, na costa da Bretanha, foram registadas rajadas de até 193 quilómetros por hora em Plougonvelin, no cabo Saint Mathieu, 171 em Lanvéoc, na península de Crozon ou 156 na cidade de Brest. Na Normandia, foram registados ventos entre 150 e 170 quilómetros por hora.

Na costa, a Météo France alertou para o risco de ondas fortes, entre seis e oito metros na maior parte da costa atlântica, e entre oito e dez metros na da Bretanha.

A Enedis, subsidiária da EDF e responsável pelas linhas de energia, informou que esta manhã havia 1,2 milhões de casas sem energia. A empresa mobilizou 3 mil dos seus trabalhadores para lidar com as avarias.

Inglaterra em aviso vermelho

A tempestade Ciarán também causou chuvas e rajadas de vento forte em todo o Reino Unido, com grande parte do país sob avisos amarelos, âmbar e vermelhos (este último significando possível “perigo de vida”) nesta quinta-feira.

A tempestade atingiu as ilhas Britânicas e as ilhas do Canal durante a noite, suspendendo dezenas de viagens de comboio e de avião no Sul da Inglaterra.

Os serviços meteorológicos britânicos dizem que as regiões costeiras inglesas sob aviso âmbar e vermelho podem ser atingidas por rajadas de vento até aos 145 quilómetros por hora, e são esperadas ocorrências como queda de árvores e cortes de energia em todo o país.

Também esta quinta-feira a companhia aérea holandesa KLM cancelou dezenas de voos de e para o aeroporto Schiphol, em Amesterdão, já que a tempestade Ciarán deve atingir os Países Baixos com rajadas de vento de até 110 quilómetros por hora.