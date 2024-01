Tempestade Henk inunda Reino Unido, mas há uma casa “anti-cheias” que escapou ilesa

Os principais rios do Reino Unido transbordaram esta sexta-feira após fortes chuvas, com as autoridades a emitir mais de 300 avisos de enchentes, operadoras de viagens a anunciar graves perturbações e cerca de mil casas danificadas até ao momento. Nick Lupton, um habitante de Worcestershire, conseguiu manter a própria casa segura e seca, apesar de viver numa área propensa a inundações, junto ao rio Severn, graças à construção de um muro contra inundações à volta da propriedade onde vive.

A história de Lupton, que mandou construir as barreiras de protecção por iniciativa própria, fez sucesso. O habitante desta zona mais rural de Inglaterra explicou à BBC que procurou uma solução uma vez que aquela zona foi inundada onze vezes desde 2016.​

Uma sucessão de tempestades nas últimas semanas levou a que a chuva persistente desta quinta-feira caísse num solo já muito saturado, ou seja, com pouca capacidade de absorção. Isto fez com que os rios e os cursos de água, que já estavam com um caudal volumoso, transbordassem em toda a Inglaterra e País de Gales. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o rio Trento, o terceiro maior do Reino Unido, levando às autoridades locais a declarar um incidente grave.

“Durante Novembro e Dezembro, após a tempestade Babet e a tempestade Ciaran, o solo ficou incrivelmente saturado em todo o país, especialmente no leste. Isso foi agravado durante o período antes do Natal a as chuvas desta semana acabaram por saturar ainda mais, então não há mais para onde a água ir”, disse Caroline Douglass, directora responsável pela gestão de inundações na Agência Ambiental, em declarações à BBC.

A responsável afirmou que cerca de mil casas foram inundadas até agora. O serviço de bombeiros de Londres referiu que teve que escoltar cerca de 50 pessoas para um local seguro na noite de quinta-feira, na sequência do transbordamento de um canal no leste da capital.

As inundações afectaram gravemente os serviços ferroviários no oeste de Inglaterra, segundo o diário britânico The Guardian, com partes da linha principal para o País de Gales fechadas. Duas empresas de caminhos-de-ferro pediram aos passageiros que verificassem as informações disponíveis antes da viagem, uma vez que muitos trajectos estão impedidos e as ligações têm de ser canceladas. A companhia ferroviária Great Western adiantou que as linhas em três partes do sul do país foram encerradas. Estradas nas áreas mais afectadas também foram interditas.

Vem aí mais chuva e vento

As fortes chuvas que se verificaram no território britânico desde terça-feira, causadas pela tempestade Henk, também têm provocado deslizamentos de terra e quedas de árvores. E a previsão do tempo para os próximos dias não é simpática: vem aí mais chuva e vento para o Reino Unido.

Rishi Sunak está a dormir ao volante e deve agir agora ou arriscará mais danos a vidas e meios de subsistência. Não se trata de dinheiro extra. Trata-se de garantir que o orçamento já atribuído à defesa contra inundações seja utilizado com eficácia Partido Trabalhista britânico

O Met Office, o serviço de meteorologia britânico, estima que a tempestade Henk traga ventos de até 128 quilómetros por hora e fortes chuvas em grande parte do sul da Inglaterra e País de Gales na próxima terça-feira, dia 9 de Janeiro. Mais chuva está prevista para esta sexta-feira, embora não com a mesma intensidade observada durante a noite anterior.

Os estragos e as perturbações causados pelas cheias levaram ao Partido Trabalhista britânico (Labour) a acusar o Governo, liderado pelo primeiro-ministro de Rishi Sunak, de desatenção na gestão e prevenção de cheias.

“Rishi Sunak está a dormir ao volante e deve agir agora ou arriscará mais danos a vidas e meios de subsistência", refere um comunicado conjunto de dois membros do Labour. “Não se trata de dinheiro extra. Trata-se de garantir que o orçamento já atribuído à defesa contra inundações seja utilizado com a máxima eficácia. Se isso não acontecer, os lares em todo o país permanecerão expostos”, acrescenta a nota, citada pelo The Guardian.

Milhares de hectares de plantações e terras produtivas estão agora sob as águas das enchentes causadas pela tempestade Henk, segundo a BBC. Os agricultores afectados pelas cheias apelam ao governo para que invista mais na defesa dos rios nas zonas rurais para proteger a produção alimentar do Reino Unido. Um porta-voz do governo disse que 221 milhões de libras (cerca de 256 milhões de euros) estavam sendo gastas na manutenção de defesas contra inundações tanto este ano como no anterior.

As tempestades também causaram inundações noutras partes da Europa nos últimos dias.