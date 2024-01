Nordeste dos EUA prepara-se para a maior tempestade de neve em mais de um ano

Começa a chover em Nova Iorque no sábado e a tempestade atingirá o pico durante a noite. O Norte do estado de Nova Iorque e o interior de Nova Inglaterra podem receber até 25 centímetros de neve.

O Nordeste dos EUA está a preparar-se para a sua primeira grande tempestade de Inverno em mais de um ano, trazendo sobretudo chuva para a cidade de Nova Iorque e neve para os subúrbios do norte e leste.

Começará a chover na cidade de Nova Iorque no final de sábado e a tempestade atingirá o seu pico durante a noite. Entretanto, o norte de Nova Jérsia, o Vale do Hudson e partes de Connecticut poderão ver acumular-se 5,1 a 15,2 cm de neve ou mais, disse Rob Carolan, proprietário da Hometown Forecast Services, que fornece previsões para a Bloomberg Radio.

O norte do estado de Nova Iorque e o interior de Nova Inglaterra poderão receber até 25 centímetros de neve, com mais de 30 centímetros acumulados em alguns picos mais altos."É a melhor queda de neve que vimos em mais de um ano em muitos desses locais", disse Carolan.

O Inverno começou com temperaturas que tendem a ser mais quentes do que o normal em todo o Leste dos EUA e em muitas cidades, incluindo Nova Iorque. No Inverno passado caiu pouca neve e este ano também ainda não houve sinais de neve no solo. As condições meteorológicas de Inverno podem perturbar as viagens terrestres e aéreas e, nas zonas costeiras, onde a neve será húmida e pesada, existe o risco de cortes de energia, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Isto é especialmente verdade para o leste de Massachusetts e Rhode Island.

Os avisos e alertas de tempestades de Inverno estendem-se do norte da Geórgia até ao Maine, mas contornam a cidade de Nova Iorque, Washington e Filadélfia, onde as temperaturas serão provavelmente mais quentes. Boston, no entanto, está abrangida pelos avisos e prevê-se que receba até 15 cm de neve até domingo.

Esta tempestade assinala o início de uma mudança de padrão que poderá levar os sistemas meteorológicos de Inverno a atravessar os Estados Unidos em direcção ao Nordeste de poucos em poucos dias até, pelo menos, meados de Janeiro, afirmou Zack Taylor, meteorologista sénior do Centro de Previsão do Tempo dos Estados Unidos. "Vai ser um período muito activo nas próximas semanas", disse Taylor.