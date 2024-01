Janeiro com Primavera antecipada: temperaturas podem ultrapassar os 23 graus

Após dias de frio e tempestade — Portugal já registou, desde o início do ano, a passagem de três depressões: Hipólito, Irene e Juan —, o fim de Janeiro promete um sabor a Março. As temperaturas vão estar oito a dez graus acima da média habitual porque o anticiclone dos Açores, um grande centro de altas pressões atmosféricas, está fora das latitudes regulares. Também a abrangência do anticiclone se mostra atípica ao habitualmente registado no mês mais frio do ano. Não só se esperam dias sem chuva, como dias com sol e tempo quente em Portugal continental.

Ao PÚBLICO, Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que “esta posição [do anticiclone dos Açores] permite o transporte de um ar com algum conteúdo em humidade, pelo que não será um ar completamente frio”. “Vamos ter, de um modo geral, um céu pouco nublado”, continua. Os valores da previsão meteorológica “estarão acima do que é normal para a altura do ano”, mas “não vão ser registados valores inéditos”.

Segundo a meteorologista, o IPMA prevê a subida das temperaturas já para nesta terça-feira, 23 de Janeiro, “tanto dos valores da mínima como dos valores da máxima”. No resto da semana, “as variações serão muito pequenas, de um a dois graus”.

As máximas devem chegar aos 23 graus Celsius nos distritos de Faro e Leiria. Évora e Beja ficarão pelos 22, enquanto Lisboa e Braga podem registar até 21 graus Celsius. Os distritos do Porto e Coimbra devem ficar pelos 20. O interior continuará um pouco mais frio, mas os termómetros podem chegar aos 17 graus. As mínimas continuarão baixas, mas serão superiores às das últimas noites — esperam-se 6 a 7 graus Celsius no interior e 10 a 11 graus Celsius no litoral. Quarta e quinta-feira, 24 e 25, prometem ser os dias mais quentes.

Mas antes da chegada desta Primavera antecipada, pode ainda registar-se alguma chuva a norte, na região do Minho, durante esta segunda-feira. A meteorologista fala também de neblina, que “pode persistir em alguns locais de Trás-os-Montes e Beira Alta”.

Entre as 15 horas desta segunda-feira e as 9 horas de terça-feira, vários distritos no litoral — Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo — estarão sob aviso amarelo. A agitação marítima deve-se à tempestade Isha, que agora atinge o Reino Unido.

Não se espera que nenhuma depressão se aproxime do território português nos próximos dez dias.

