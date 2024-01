Depressão Juan atinge Portugal continental com chuva e neve esta sexta-feira

Fenómeno atinge sobretudo as regiões do Centro e Sul com precipitação forte. As previsões indicam ainda a possibilidade de “trovoadas e rajadas convectivas” até ao final da manhã desta sexta-feira.

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afectado até esta sexta-feira pela depressão Juan, que está já a atingir as regiões Centro e Sul, provocando "precipitação por vezes forte", indicou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA explica que à depressão, que se desloca "gradualmente para leste", está associada "uma massa de ar tropical instável e com elevado conteúdo de vapor de água, que já está a afectar as regiões do Centro e Sul de Portugal continental, com precipitação por vezes forte".

Além da precipitação, as previsões indicam que existe a possibilidade de ocorrerem "trovoadas e rajadas convectivas" até ao final da manhã de sexta-feira.

O IPMA prevê também queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, a partir do início da madrugada de sexta-feira, "e que deverá acumular acima de 1400/1600 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 1200/1400 metros".

O IPMA adianta que os impactos prováveis da perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo podem incluir vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores ou abastecimentos locais prejudicados.

Adicionalmente, prevê-se uma intensificação do vento "no litoral a Sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, com rajadas até 70 km/h", lê-se na nota. Nesse sentido, acrescenta o IPMA, foram emitidos avisos de precipitação e neve de nível amarelo.

Estão já sob aviso amarelo para precipitação os distritos de Lisboa, Évora, Castelo Branco, Faro, Setúbal, Santarém, Leiria, Beja e Portalegre. Segundo o IPMA, este aviso amarelo estaria em vigor até às 9h desta sexta-feira. Os distritos da Guarda e de Castelo Branco estão sob aviso amarelo de neve até às 12h de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. O estado do tempo nos arquipélagos da Madeira e Açores não será afectado pela depressão Juan.