Depressão Irene causou mais de 200 ocorrências. Aviso amarelo continua

Os 18 distritos do continente continuam esta quarta-feira estão em aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento. Maioria das ocorrência esteve relacionada com quedas de árvore ou estruturas.

Portugal continental registou, entre as 14h e as 23h desta terça-feira, 218 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvore ou estruturas, sendo que 75 ocorreram na região Norte e 53 na Península de Setúbal.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa que 75 das ocorrências foram por quedas de árvore, 57 por quedas de estruturas, 41 por inundações e também 41 por limpezas de vias.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou a maioria das ocorrências, com 53 a ocorrerem na Península de Setúbal. Já a região Norte teve 75 ocorrências, com 36 na Área Metropolitana do Porto, enquanto a região Centro contou com 43 ocorrência, com Coimbra a registar 25 destas.

A ANEPC referiu ainda que não há registo de feridos.

Em andamento, pelas 23h30 desta terça-feira, estava uma ocorrência na autoestrada 5 (A5) em Carnaxide, no distrito de Lisboa, devido à queda de placas metálicas que se desprenderam de um edifício com o vento, sendo que uma destas atingiu uma viatura.

De acordo com a mesma fonte, no local estão elementos dos bombeiros, protecção civil e GNR para colocar as chapas em segurança, estando algumas vias da A5 nesta zona condicionadas.

Por causa da passagem da depressão Irene, os 18 distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre estão sob aviso amarelo devido à chuva e vento até às 18h desta terça-feira, enquanto em Évora, Faro, Setúbal e Beja o alerta é até às 12h.

No Porto, Braga e Viana do Castelo o alerta de chuva é até às 18h, enquanto o de vento terminava às 6h.

Em Santarém o alerta de chuva termina às 18h e o de vento às 12h, em Lisboa o aviso amarelo de chuva termina às 12h e o de vento às 18h, e em Aveiro o de chuva termina às 18h e o de vento às 21h, de acordo com o IPMA.