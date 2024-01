Depois do frio, fim-de-semana traz dias de chuva e temperaturas mais altas

Ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, as temperaturas vão subir e a chuva pode manter-se até ao final do mês.

Durante esta semana, foram vários os distritos de Portugal, como Vila Real, Bragança e Guarda que registaram temperaturas negativas. No entanto, as descidas de temperatura, que se sentiram nos últimos dias, não vão continuar no fim-de-semana. No sábado, poderão registar-se alguns aguaceiros e no domingo chega a chuva que deverá permanecer no país até ao fim do mês de Janeiro.

Segundo o climatologista Carlos Pires, em declarações ao SAPO, depois desta sexta-feira, “o tempo vai mudar radicalmente de forma repentina”. A chuva vai regressar e o país vai registar um aumento das temperaturas.

Esta alteração vai ser desencadeada por “um sistema frontal que vai trazer tempo mais quente e mais ameno e vai haver uma mudança repentina”, esclareceu o climatologista. Ao contrário do que vai acontecer no Norte e no Centro do país, a região Sul não vai ser sentir tanto o “aumento significativo” das temperaturas.

O meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Alessandro Marraccini, em entrevista ao Correio da Manhã, explicou que “a depressão que se encontra a Sudoeste dos Açores vai começar a ter efeitos em Portugal Continental” a partir desta sexta-feira. No entanto, o aumento das temperaturas e da precipitação só será mais sentido no decorrer do fim-de-semana.

Carlos Pires disse ainda que “o tempo chuvoso e as temperaturas amenas” vão manter-se “até ao fim de Janeiro, pelo menos”. “Não quer dizer que para Fevereiro não voltaremos a ter mais tempo frio”, adicionou.

De acordo com as previsões do IPMA, cidades como Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, vão ter chuva durante todo o fim-de-semana. Em Lisboa, no sábado, vai registar-se a temperatura mínima de 11 graus Celsius, ao contrário dos cinco graus Celsius sentidos esta sexta-feira. No domingo, a temperatura mínima vai subir para 14 graus Celsius. No Porto, os termómetros vão indicar nove e 14 graus Celsius no sábado e no domingo, respectivamente. A temperatura mínima em Faro vai rondar os 13 e os 12 graus nesses dias.