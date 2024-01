Irene: Mau tempo provocou mais de 550 ocorrências desde terça-feira

Portugal continental registou, entre as 14h de terça-feira e as 20h desta quarta-feira, 559 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afectaram sobretudo a sub-região da Península de Setúbal e da Área Metropolitana do Porto, adiantou a Protecção Civil.

Entre as 14h de terça-feira e as 20h desta quarta, período de alerta especial de Protecção Civil devido à chuva e vento, Portugal continental registou 559 ocorrências associadas ao mau tempo, explicou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

As sub-regiões da Península de Setúbal e da Área Metropolitana do Porto foram as mais afectadas.

Por tipologias de ocorrência, 205 foram por quedas de árvores, 113 por inundações e 106 por quedas de estruturas.

A mesma fonte da ANEPC referiu ainda que não houve registo de feridos ou de outros danos significativos.

Os 18 distritos do continente estiveram sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e de vento, devido aos efeitos da depressão Irene, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).