Autoridades russas encontram falhas em documentos apresentados por opositor de Putin

Foram detectadas irregularidades na documentação apresentada pelo político russo Boris Nadezhdin, opositor à guerra, no apoio à sua candidatura contra o Presidente Vladimir Putin, disse um funcionário eleitoral esta sexta-feira, 2 de Fevereiro.

Nadezhdin apresentou esta semana à comissão eleitoral as assinaturas de mais de 100 mil apoiantes em toda a Rússia, como parte da sua tentativa de colocar o seu nome no boletim de voto para as eleições de 15 a 17 de Março. Mas Nikolai Bulayev, vice-presidente da comissão, disse que algumas das alegadas assinaturas eram de pessoas mortas.

Estes comentários parecem aumentar a probabilidade de as autoridades invocarem razões técnicas para desqualificar Nadezhdin, que surpreendeu os observadores com as suas críticas contundentes a Putin e à guerra na Ucrânia. A comissão anunciará na próxima semana quais os candidatos autorizados a concorrer.

Ninguém espera que Nadezhdin, de 60 anos, ganhe — mesmo que seja autorizado a participar —, dado o longo domínio e controlo de Putin sobre o Estado. Mas a sua campanha captou a atenção das pessoas devido à oposição directa àquilo a que o Kremlin chama "operação militar especial" na Ucrânia. O lançamento desta operação foi um "erro fatal" de Putin, afirmou Nadezhdin, que prometeu acabar com o conflito através de negociações.

Numa reunião difundida pela televisão, Bulayev disse que os seus funcionários tinham praticamente terminado de verificar as assinaturas de outro candidato, Sergei Malinkovich, e estavam a trabalhar "praticamente sem parar" na de Nadezhdin.

Bulayev disse que era de esperar que houvesse alguns erros nas listas. "Mas, quando vemos dezenas de pessoas que já não estão neste mundo e que deram assinaturas, coloca-se a questão da decência dos padrões éticos que estão a ser aplicados, incluindo pela pessoa que recolheu a assinatura. E o candidato, de certa forma, está directamente envolvido nisto."

“Almas mortas”

O próprio Nadezhdin minimizou a questão numa mensagem dirigida aos seus apoiantes no Telegram. "Vocês e eu somos os mais vivos dos vivos. Se alguém imagina que vê almas mortas nas minhas listas de assinaturas — bem, amigos, isso não é uma questão para mim. É mais para a igreja ou para um exorcista", disse ele.

O conceito de "almas mortas" ficou famoso na Rússia com o romance clássico de Nikolai Gogol, do século XIX, Almas Mortas, em que um vigarista compra camponeses mortos aos proprietários de terras como parte de um esquema financeiro.

Alguns analistas acreditam que o perfil crescente de Nadezhdin está a tornar-se um incómodo para Putin, de 71 anos, e que o Kremlin poderá procurar um pretexto para o impedir. No passado, as autoridades eleitorais desqualificaram candidatos cujas assinaturas de apoiantes foram consideradas inválidas.

O Kremlin afirmou que não vê Nadezhdin como um sério rival de Putin, que, segundo ele, vencerá as eleições com base num apoio popular esmagador, construído durante mais de duas décadas no poder como Presidente ou primeiro-ministro.