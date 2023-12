Eleições presidenciais na Rússia marcadas para 17 de Março

O Senado russo (a câmara alta do Parlamento) decidiu esta quinta-feira a data das eleições presidenciais russas: 17 de Março de 2024. A decisão foi aprovada por unanimidade por 162 votos no Conselho da Federação. "Com esta decisão, estamos efectivamente a lançar o início da campanha eleitoral", declarou Valentina Matviyenko, presidente do Conselho da Federação.

Valentina Matviyenko acrescentou que, pela primeira vez, os residentes das partes das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson da Ucrânia participarão na votação. "Ao escolhermos juntos um chefe de Estado, partilhamos plenamente a responsabilidade comum e o destino comum da nossa pátria", afirmou Matviyenko.

O Presidente Vladimir Putin ainda não anunciou oficialmente a sua intenção de se candidatar a um novo mandato presidencial de seis anos.