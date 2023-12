Putin será candidato à presidência da Rússia nas eleições de Março

O Presidente russo confirmou esta sexta-feira que tem vontade de permanecer no poder mais seis anos. Oposição diz que prolongar o acto eleitoral por três dias aumenta possibilidade de fraude.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta sexta-feira que será candidato a mais um mandato de seis anos nas eleições de Março de 2024, informaram as três principais agências noticiosas russas.

“Vou candidatar-me ao cargo de Presidente da Federação Russa”, disse Putin, citado pela agência russa TASS. “Compreendo que actualmente não existe outra opção”, afirmou, de acordo com imagens transmitidas pelo canal de televisão estatal Rossiya-24, segundo a agência francesa AFP.

O anúncio foi feito à margem de uma cerimónia de condecorações de militares que combateram na Ucrânia, realizada no Kremlin (presidência russa), em Moscovo, por ocasião do Dia dos Heróis da Pátria.

Durante a cerimónia, o presidente do parlamento da República Popular de Donetsk (região da Ucrânia anexada pela Rússia), Artem Zhoga, pai de um dos militares condecorados, questionou Putin sobre quais seriam os seus planos para as eleições presidenciais, ao que o Presidente respondeu que será candidato a um quinto mandato.

Em caso de vitória, o Presidente, de 71 anos, ficará no cargo até 2030, ano em que completará 30 anos no poder. Mas, depois da revisão constitucional de 2020, o Presidente russo pode ainda cumprir mais dois mandatos de seis anos e permanecer na presidência até 2036.

“O nosso Presidente nunca fugiu às suas responsabilidades e nunca fugirá. Hoje, provou-o mais uma vez”, reagiu a presidente da câmara alta do Parlamento russo, Valentina Matvienko, nas redes sociais, citada pela AFP.

Nenhum crítico do Kremlin deverá poder candidatar-se a eleições. As autoridades têm vindo a reprimir a oposição há anos, tendo acentuado o seu controlo desde a invasão da Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022.

De acordo com uma sondagem da empresa russa Fundo de Opinião Pública, 70% dos russos apoiam a candidatura de Putin e apenas 8% o querem ver afastado da política. Também 78,5% dos russos confiam no Presidente e 75,8% aprovam a sua liderança do Estado, segundo os dados citados pela EFE.

Em 2018, Putin ganhou com mais de 70% dos votos.

A Comissão Central de Eleições anunciou esta sexta-feira que os russos vão votar de 15 a 17 de Março de 2024, apesar das críticas da oposição, que considera que estender a votação por três dias aumenta a possibilidade de fraude.