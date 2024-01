A Ucrânia passa à defesa, luta contra o tempo e desespera por apoio internacional

Depois de uma contra-ofensiva sem sucesso, as forças ucranianas estão a reforçar as posições na linha da frente. O objectivo é repor as suas capacidades sem deixar de pressionar a Rússia.

À entrada para o novo ano, e ao fim de vários meses de uma propalada contra-ofensiva que se revelou gorada, as forças ucranianas estão a entrar numa nova fase da guerra contra a Rússia. Ao longo de uma linha da frente que se estende por quase mil quilómetros, as unidades ucranianas estão a fortificar as suas posições e a adoptar uma postura defensiva. Com a chegada do Inverno e o esgotamento dos homens e do material, é expectável que a linha da frente fique congelada durante muito tempo. Para a Ucrânia, isso pode ser dramático.