Oppenheimer à frente nas nomeações para os BAFTA

Oppenheimer, de Christopher Nolan, está à frente nas nomeações para os BAFTA, os prémios da indústria britânica de cinema e que foram anunciadas nesta quinta-feira. Tem 13 nomeações. Já fora o vencedor dos prémios da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood: recebeu cinco Globos de Ouro.

Seguem-se Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos (11), Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese (9, entre as quais as categorias de melhor filme, melhor actor, para Robert de Niro, e melhor fotografia) e A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer (9), que chegou esta semana às salas portuguesas.

O épico de Nolan foi citado para as categorias de melhor filme, realizador, argumento adaptado, actor principal (Cillian Murphy), actriz e actor secundários (Emily Blunt e Robert Downey Jr.), entre outros.

Foto Sandra Hüller duplamente nomeada: por Anatomia de uma Queda e por A Zona de Interesse Carole Bethuel?

O filme de Glazer foi destacado na categoria de filme internacional, não em língua inglesa, e de melhor actriz secundária: a alemã Sandra Hüller, que também está nomeada por Anatomia de uma Queda, da francesa Justine Triet. Vencedor da Palma de Ouro de Cannes em Maio de 2023 e a escolha também como filme europeu do ano, este é um dos títulos ainda por chegar ao mercado português e é já um dos casos do ano. Recebeu sete nomeações, o mesmo número de The Holdovers, de Alexander Payne, e Maestro, de Bradley Cooper, e os franceses esperam dele façanhas nos Óscares, cuja lista de nomeações será anunciada na terça-feira, dia 23, na véspera de a Academia francesa divulgar os nomeados aos seus Césares.

Foto Emma Stone em , o segundo filme mais nomeado; estreia portuguesa na próxima semana

Algumas curiosidades dos BAFTA: na categoria de melhor realizador, quatro dos seis nomeados são-no pela primeira vez, casos de Jonathan Glazer (A Zona de Interesse), Andrew Haigh (All of Us Strangers), Alexander Payne (The Holdovers) e Justine Triet (Anatomia de uma Queda); Assassinos da Lua das Flores não mereceu nomeação nem para Martin Scorsese nem para a actriz Lily Gladstone, quando eles têm sido favoritos nas escolhas de associações de críticos norte-americanos; 11 dos 23 nomeados nas categorias de interpretação são uma estreia nos BAFTA: Sandra Hüller (Anatomia de uma Queda e A Zona de Interesse), Cillian Murphy (Oppenheimer), Fantasia Barrino and Danielle Brooks (The Color Purple), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph e Dominic Sessa (The Holdovers), Jacob Elordi (Saltburn), Vivian Oparah (Rye Lane), e Teo Yoo (Vidas Passadas).