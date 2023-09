Poor Things, de Yorgos Lanthimos, recebe o Leão de Ouro de Veneza

O júri presidido pelo realizador Damien Chazelle distinguiu ainda os actores Peter Sarsgaard e Cailee Spaeny, The Green Border, de Agnieska Holland e Evil Does not Exist, de Ryusuke Hamaguchi.

Poor Things, de Yorgos Lanthimos, foi considerado o melhor filme da 80ª edição do Festival de Veneza, que terminou hoje no Lido. Recebeu o Leão de Ouro. "Yorgos! Yorgos! Yorgos!", gritava o público no exterior do Palácio do Festival, antecipando o desenlace.