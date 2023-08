Festival de Veneza, edição 80: uma greve no adro, uma catástrofe evitada por um triz

Sem as estrelas que lhe costumam dar brilho e fazem do Lido a primeira estação da contagem decrescente rumo aos Óscares, o que esperar do grande acontecimento cinematográfico da rentrée?

Os filmes americanos vão, as estrelas americanas não: numa frase, eis a 80.ª edição do Festival de Veneza, que começa esta quarta-feira, em tempo de greve histórica dos intérpretes de cinema e televisão norte-americanos decretada pelo SAG-AFTRA, sindicato que junta o Screen Actors Guild e a Federation of Television and Radio Artists.