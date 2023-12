Os críticos de Los Angeles preferem as actrizes e The Zone of Interest

A narrativa de consagração de Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, como filme de 2023, levada a cabo tanto pelos prémios deste final de ano dos críticos de Nova Iorque como dos membros da National Board of Review, foi não surpreendentemente interrompida este domingo quando a associação de críticos de Los Angeles considerou The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, o filme do ano estreado no mercado norte-americano. É uma votação que decorreu como habitualmente online, com os vencedores a serem anunciados progressivamente ao longo do dia de domingo.

