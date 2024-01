Succession, The Bear e Beef foram as séries da noite nos Globos de Ouro

Esta madrugada, em Los Angeles, Succession igualou Mad Men, Jeremy Allen White (The Bear) revalidou o seu título de melhor actor do ano passado e Beef fez história.

Se na área do cinema Oppenheimer foi o grande vencedor da 81.ª edição dos Globos de Ouro, com a conquista, na cerimónia ocorrida esta madrugada em Los Angeles, de cinco prémios — incluindo o de Melhor Filme Dramático e, também, o de Melhor Realizador; é a primeira vez que o cineasta Christopher Nolan recebe esta última distinção —, Succession (com quatro distinções) The Bear (três) e Beef (três) varreram os galardões destinados às séries.