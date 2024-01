Navio norte-americano atingido por míssil na Costa do Iémen

Um navio norte-americano foi atingido, esta segunda-feira, por um míssil na Costa do Iémen. De acordo com o Centro de Comando dos Estados Unidos, o navio não apresenta danos significativos e não há registo de vítimas.

Os iemenitas houthis têm atacado navios comerciais no mar Vermelho, no que dizem ser uma demonstração de apoio à Palestina e uma resposta directa aos recentes bombardeamentos dos EUA e Reino Unido de posições no Iémen controladas pelo grupo rebelde.

Os EUA tinham já abatido, no domingo, um míssil disparado pelos houthis, que tinha como alvo um contratorpedeiro norte-americano. O mar Vermelho é uma das vias marítimas mais importantes para o comércio internacional.

