Houthis dizem que ataques no Iémen "não ficarão impunes ou sem resposta"

A operação militar conjunta foi apresentada como uma resposta directa aos ataques do grupo rebelde que controla partes do território iemenita a navios comerciais e de outro tipo no mar Vermelho.

Apoiados pelo Irão, os houthis dizem que as suas acções bélicas numa das vias marítimas mais importantes para o comércio mundial são uma forma de demonstrar solidariedade com o povo palestiniano por causa da guerra na Faixa de Gaza. Muitos dos seus alvos recentes não estão, ainda assim, directamente ligados a Israel.