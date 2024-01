EUA e Reino Unido poderão atacar houthis no Iémen “nas próximas horas”

O Reino Unido e os Estados Unidos deverão lançar ataques aéreos contra posições militares dos houthis no Iémen "nas próximas horas", avança o jornal britânico The Times.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a Casa Branca e o Pentágono recusaram comentar a notícia, questionados pela Reuters.

"Os houthis precisam de parar estes ataques. Vão sofrer as consequências da incapacidade de o fazerem", afirmou no entanto, esta quinta-feira, em Washington, o porta-voz da Casa Branca para a segurança nacional, John Kirby.

Em Londres, Sunak reuniu os seus ministros para uma reunião urgente do Governo sobre uma possível intervenção militar, escreve o Times. A imprensa britânica noticia que outras figuras políticas como o líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, bem como o speaker da Câmara dos Comuns, Lindsay Hole, também terão sido contactadas pelo Governo esta quinta-feira.

Os houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, aumentaram nas últimas semanas os ataques a navios no Mar Vermelho em protesto contra a invasão de Gaza por Israel. Várias companhias de navegação suspenderam as suas operações na região, desviando os seus navios cargueiros para a rota do Cabo, contornando África para ligar Ásia e Europa, e evitando o Estreito de Áden.