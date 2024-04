Jean-Baptiste Ledoux, o cientista que quer recuperar jardins de corais no Mediterrâneo

Jean-Baptiste Ledoux, investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar), em Matosinhos, arrecadou financiamento para dois projectos de conservação e restauro de duas espécies de corais no mar Mediterrâneo: o coral-vermelho (​Corallium rubrum) e a gorgónia-camaleão (Paramuricea clavata).

Trata-se de dois projectos diferentes, mas com o mesmo objectivo: usar a genética populacional para restaurar corais em áreas protegidas do mar Mediterrâneo – tanto em Marselha, na França, como em Catalunha, na Espanha. As ondas de calor marinhas têm afectado o Mediterrâneo quase todos os anos desde 2015, com grandes prejuízos para a biodiversidade, uma vez que esta bacia abriga, entre outros ecossistemas, vastos jardins de corais sensíveis ao calor.

"As consequências do nosso trabalho são, claramente, sobre a conservar a biodiversidade, mas têm um impacto também económico local real", explica ao PÚBLICO Jean-Baptiste Ledoux, cientista do grupo de genómica evolutiva e bioinformática do Ciimar, que recebeu apoio financeiro do projecto europeu Genómica da Biodiversidade da Europa (Biodiversity Genomics Europe, em inglês) e da organização Pure Ocean Fund.

Os dois projectos contam com a participação de investigadores da Universidade de Barcelona e do Instituto de Ciências do Mar (Espanha), da Universidade de Aix-Marseille (França)​ e do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (Portugal).

