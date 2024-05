Fadista Ana Margarida Prado estreia com Rosa brava o seu primeiro álbum, Laço

Já a conhecemos como Ana Margarida e agora assina Ana Margarida Prado. É com esse nome que lança esta sexta-feira o seu primeiro álbum a solo, Laço, com chancela do Museu do Fado. Todas as letras do disco são de João Monge (o disco tem 16 temas), sendo as composições de Agir, Luísa Sobral, Marco Oliveira, Mário Laginha, Pedro de Castro e Vitorino, além de vários fados tradicionais. Anunciado em Junho de 2023 com o lançamento de um primeiro tema, A ver as vistas (com música de Pedro de Castro e um videoclipe assinado por Francisco Crocco e Sebastião Crocco), o álbum teve em Março deste ano um segundo tema divulgado, Dois altares, com música de Agir e videoclipe de André Tentúgal. O mesmo André Tentúgal que assina o videoclipe que se estreia neste mesmo dia em que é lançado o disco: Rosa brava, com música do Fado Sra. Do Monte, de Alfredo Marceneiro. Com Ana Margarida Prado (voz), estão Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Saldanha (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo).

Nascida em 9 de Junho de 1983, em Oliveira de Azeméis, Ana Margarida estudou piano e viola clássica dos 6 aos 18 anos e, segundo a sua biografia publicada pelo Museu do Fado, “passava horas a cantar, com a sua mãe e irmã, os fados de Teresa Tarouca, Teresa Silva Carvalho, Maria da Fé e Amália, quer fosse pela casa, quer a caminho da cidade da Guarda, terra de sua mãe”. Em 2008, recebeu o Prémio Revelação na Gala de Fado do Teatro Sá da Bandeira, passando a cantar nas grandes noites do fado do Porto. Iniciou em 2011 uma carreira internacional, passando por países como Espanha, França, Suíça, Holanda, Alemanha, Rússia, Roménia, Luxemburgo e recentemente em Marrocos, Polónia, Bélgica e Namíbia. Em Lisboa, para onde depois se mudou, começou a actuar em várias casas de fado (Sr. Vinho, Adega Machado, A Severa, Fado ao Carmo, Maria da Mouraria), participou em vários projectos musicais (um dos quais foi o Bela Ensemble, formado na Tasca da Bela), apresentando-se a solo no CCB, em Janeiro de 2023, no ciclo Há Fado no Cais, ainda como Ana Margarida mas estreando já alguns temas deste disco.