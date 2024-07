Átoa voltam ao ar das Tunas com Ritinha, “canção pop com ADN tradicional”

E ao quinto mês, os Átoa reincidem: depois de lançarem, no início de Março, Romance de balcão, single e videoclipe gravado com o Grupo Académico Seistetos, lançam agora um novo tema, Ritinha, também gravado com o mesmo grupo, fundado em 1992 e apresentado como “uma das mais populares Tunas Académicas de Évora”. Para o trio formado por João Direitinho, Mário Monginho e Tiago Teixeira, trata-se de “uma canção pop com um ADN tradicional que viaja entre a musicalidade académica e as raízes alentejanas”. A canção, inspirada num original de Sebastião Antunes, tem letra e música de João Direitinho e Sebastião Antunes, produção de Rodrigo Liaça e mistura e masterização de João Barbosa, que também participa como músico, nas guitarras, a par de João Direitinho e de Mário Monginho, que também toca bandolim, junto com Tomás Cartaxo. No acordeão, esteve David Mendonça. O videoclipe é de Sebas Ferreira.

“O videoclipe – explica a banda no texto que acompanha o lançamento – imortaliza um desencontro amoroso com a nossa Ritinha. Retrata aquela fase em que andamos atrás de alguém que parece nem reparar em nós”. E querem ajudar a eternizá-lo, porque “cada um terá a sua Ritinha, aquela rapariga que nos marca e que, passe o tempo que passar, nunca esquecemos”.

As duas novas canções, Romance de balcão e Ritinha, antecipam o lançamento de um novo EP dos Átoa, o segundo, sucessor de Sem noção, de 2017. Desde a sua fundação, os Átoa lançaram também dois álbuns, Idade dos Inquietos (2015) e Sem Medos (2019). A fotografia dos Átoa que aqui se publica é da autoria de João Machado.