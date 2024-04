KiMiKus estreiam Modus Novos com Para nóias em videoclipe e com digressão nacional

É um duo, composto pelos misteriosos Prof. Mikelius e Dr. K. Apresenta-se como KiMiKus e seu álbum de estreia chama-se Modus Novos, que é revelado esta terça-feira com o single e videoclipe de Para nóias, uma das sete canções do disco. As outras são Jazz police, Telepatia, Lazy not your song, Jazz is dying (slowly), Arinto e Lullaby. Músicos estreantes? Não. Pelo contrário. O Prof. Mikelius é o contrabaixista e compositor Miguel Ângelo e o Dr. K é Kiko Pereira, cantor e professor de canto, bem conhecido nas áreas do jazz e dos blues, que muitos conhecerão dos projectos Kiko & the Jazz Refugees ou Kiko & the Blues Refugees.

Este projecto, cantado em português e em inglês, e assente sobretudo em voz e contrabaixo, pretende “subverter os limites do jazz contemporâneo, inspirando-se em diversas influências musicais”, como se afirma no texto de lançamento: “As composições são uma fusão intrigante de elementos clássicos do jazz, infundidos com texturas contemporâneas, indie experimental, pop e spoken word.” As canções deste novo disco são ilustradas com uma mini história em forma de banda desenhada, criada com as fotos de Anabela Trindade e os desenhos de Yasmin Machado.

O disco que agora se estreia, Modus Novos, vai ser apresentado ao vivo numa série de concertos pelo país, dos quais já é possível revelar as seguintes datas, todas elas em Maio: dia 2 no Porto, na Casa Comum da Reitoria da Universidade (18h30), no Dia Internacional do Jazz; dia 3 em Braga, no espaço Maison 826 (21h30); dia 9 em Coimbra, no Quebra Costas (21h30); dia 10 em Lisboa, na Livraria Ulmeiro (18h30); e dia 11 em Faro, no Teatro Lethes (21h).