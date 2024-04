Cantautora venezuelana Yosune estreia Ser e anuncia para este ano o EP Madre Tierra

Nascida na Venezuela e a viver em Portugal desde 2017, a cantautora Yosune dá este domingo forma de videoclipe à canção Ser, primeiro tema de um EP a lançar este ano, Madre Tierra. O videoclipe é das Produções Dona Suna e, na gravação da canção, estiveram com Yosune (voz, cuatro) os músicos Geraldo Gomes (violoncelo) e Pancho Tarabbia (percussões). Ser, diz-se no texto que acompanha o lançamento do videoclipe, pretende ser uma “conversa entre a alma e o corpo, um hino de auto-aceitação em todas as suas vertentes”. As personagens que aparecem no vídeo, corporizadas pela cantora, representam – diz o texto – “a inspiração no feminino através da Sacerdotisa e da Rainha de Bastos do Tarot, junto doutros alter egos de Yosune”, mostrando “a diversidade do nosso ser, convidando assim, a abraçar as nossas vertentes e tendências dentro de nós. Um retrato da batalha por se mostrar verdadeiramente em cada momento junto da revolta que sentimos perante as injustiças que nos afligem e que nos invadem pelo mundo afora… a luta continua, por podermos ser e viver, cada dia, na liberdade do ser.”

As canções do agora anunciado EP Madre Tierra, anuncia-se ainda, são “histórias de carácter social e de protesto, inspiradas na música hispano-americana, na canção de autor e na música urbana”. Com produção de Quico Serrano, o disco é também “uma celebração da vida e da nossa breve passagem por este planeta, um elogio ao solo que nos sustenta a todos, um apelo à nossa natureza feminina divina e, uma homenagem à mãe que tudo dá e nada pede em troca.”

Yosune começou aos 7 anos a tocar cuatro, um cordofone venezuelano, cantando canções populares do seu país. Em 2011, rumou ao Brasil, por ter ganho uma bolsa de estudos em São Paulo. Ali estudou música brasileira (na EMESP) e, ainda no Brasil, lançaria em 2016 o seu primeiro álbum, Yoyo Borobia, produzido por Dj Deeplick “com a participação de grandes músicos brasileiros e cubanos” e misturando “sonoridades latino-americanas, brasileiras e orientais”. Esse seu trabalho foi o cartão-de-visita para concertos em 35 cidades de 10 países, de 2015 a 2017, numa digressão que passou pelo Uruguai, Argentina, Brasil, Chile na América Latina e Espanha, Inglaterra, França, Portugal, Bélgica, Alemanha e Luxemburgo, participando em grandes festivais como o Glastonbury (Grã-Bretanha, 2016) e a SIM São Paulo (2015). Em Portugal, onde passou a residir, Yosune vai apresentar-se ao vivo no Centro Cultural Vila das Aves, no dia 11 de Maio; e no Festival Literário Cidade Poema, em Lamego (21 de Junho).