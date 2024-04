João Gil anuncia com O dia mais bonito o seu novo álbum, a editar no dia 10 de Maio

O álbum está anunciado para 10 de Maio e chama-se Só Se Salva o Amor. Será, para João Gil, o mais recente dos seus álbuns a solo, João Gil (2008) e 46 JG 22 (2022), a par daquele que gravou em parceria com Luís Represas (2011) e dos seus trabalhos com vários projectos, como os Trovante, Moby Dick, Ala dos Namorados, Rio Grande, Cabeças no Ar, Filarmónica Gil, Baile Popular, Tais Quais ou Quinteto Lisboa. A antecipar o seu lançamento, João Gil publicou em single O dia mais bonito, canção de homenagem à liberdade trazida pela Revolução dos Cravos.

No texto que anuncia este single, escreveu: “Este é o dia de todos os dias da Democracia, o dia que inicia todo o processo de descoberta de todos os dias. A Liberdade e a Democracia andam de mãos dadas sempre à procura de melhores condições de vida e com os olhos postos no fim da pobreza. Portugal era um País a preto e branco e muito atrasado no orgulho de estar só, amarrado mãos e pés na Ditadura. O 25 de Abril de 1974 marca na História de Portugal o arranque para a grande viagem de descobrimentos ao interior de cada português e significou o fim duma Guerra sem sentido. Em nós bate um coração de tolerância e respeito pela diferença e singularidade de cada um. Todos juntos fazemos história, graças ao dia mais bonito de sempre.”

Produzida por João Gil e Carlos Vales, a canção O dia mais bonito conta com João Gil (voz e guitarra), Mário Delgado (guitarra eléctrica) e Pedro Vaz (coros). O videoclipe, produzido pela ADLC – Audiovisuais com edição de Raquel Silva, foi criado com base numa selecção de fotografias de Rui Ochoa incluídas no livro 74-99, que foi também título de uma exposição na SNBA (Sociedade Nacional de Belas-Artes), em Lisboa, de 1 de Junho a 8 de Julho de 2023. Na letra, escreveu João Gil: “Sou do tempo do porque sim/ Sou do tempo do porque não / Sem que houvesse explicação/ Ou qualquer outra razão// Sou do tempo a preto e branco/ E para ser muito franco/ Do machado ao pensamento/ Da mordaça sentimento// E quando o sol nasceu/ Raiou no infinito/ Foi a luz que amanheceu/ No dia mais bonito.” O 25 de Abril de 1974.