Exército israelita entrou em Rafah. As imagens da destruição no sul de Gaza

O exército israelita entrou, esta terça-feira, em Rafah, no sul de Gaza, e assumiu o controlo do posto fronteiriço com o Egipto. Num vídeo partilhado pelas Forças de Defesa de Israel vêem-se tanques com bandeiras israelitas a atravessar a região.

A agência de notícias palestiniana WAFA avançou que pelo menos 20 pessoas foram mortas pelo ataque israelita, incluindo crianças e mulheres.

Em Rafah estão mais de 1,5 milhões de palestinianos deslocados por causa do conflito, entre os quais mais de metade do total de crianças que vivem em Gaza. Com passagem para o Egipto cortada, os pontos de fuga são ainda mais limitados. Os palestinianos ficam assim sem possibilidade de sair do território, enquanto enfrentam mais uma ofensiva israelita, que está a ser levada a cabo apesar dos avisos explícitos dos Estados-Membros da União Europeia e dos Estados Unidos.

Já esta terça-feira, a autoridade de saúde liderada pelo Hamas em Gaza actualizou o número de vítimas deste conflito. De acordo com a mesma fonte, o ataque militar de Israel ao território matou, até ao momento, 34.789 palestinos e feriu mais de 78 mil pessoas.