Exército israelita entra em Rafah e assume controlo de posto fronteiriço com Egipto

Com passagem para o Egipto cortada, pontos de fuga são ainda mais limitados.

Fonte militar israelita confirmou, esta terça-feira, que Israel estabeleceu o controlo operacional do lado palestiniano da passagem de Rafah, que faz fronteira com o Egipto no sul de Gaza.

Segundo a Reuters, um porta-voz da autoridade responsável pela passagem da fronteira de Gaza disse à agência noticiosa que a passagem de Rafah foi encerrada devido à presença de tanques israelitas. O diário israelita Haaretz, citando um oficial de segurança palestiniano e um oficial egípcio diz que os tanques israelitas entraram na cidade de Rafah, no sul de Gaza, chegando a estar a 200 metros da passagem para o vizinho Egipto.

O funcionário egípcio disse que a operação parecia ter um âmbito limitado. As autoridades israelitas informaram os egípcios de que as tropas se retirariam após a conclusão da operação. "Isto é devastador porque este é o único ponto que os palestinianos têm utilizado para viajar para o estrangeiro e sair de Gaza. Os palestinianos deixarão de poder sair do território à luz desta operação israelita limitada", escreve, na Al Jazeera, o jornalista Tareq Abu Azzoum.

O anúncio do avanço militar de Israel sobre o sul de Gaza, onde estão localizados mais de 1,5 milhões de palestinianos deslocados por causa do conflito, surge poucas horas depois de o Hamas ter anunciado que aceitava as condições para um cessar-fogo.