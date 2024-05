Hamas anuncia que aceita cessar-fogo, responsáveis israelitas cépticos

O líder do bureau político do Hamas, Ismail Haniyeh, informou o Qatar e o Egipto que aceitou a proposta de trégua dos dois países, embora não houvesse ainda detalhes sobre o que implicava exactamente essa proposta e a reacção inicial de Israel, através de uma fonte anónima, fosse de que não estava a tratar a resposta do Hamas com seriedade.

